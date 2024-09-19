Στους 25 ανέρχονται οι νεκροί από τις χθεσινές εκρήξεις στον Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου. Οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 708, σύμφωνα με τον ίδιο απολογισμό, εκ των οποίων οι 61 παραμένουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συνολικά, και από τις δύο επιθέσεις οι νεκροί έχουν φτάσει τους 37.

Στο δεύτερο κύμα εκρήξεων, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, εξερράγησαν φορητοί ασύρματοι μελών της Χεζμπολάχ. Εκτός από τις συσκευές επικοινωνίας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Βηρυτού εξερράγησαν και οικιακά ηλιακά συστήματα.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν να έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

Μία ημέρα πριν είχαν εκραγεί σχεδόν ταυτόχρονα οι βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.