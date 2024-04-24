O Κωστής Γεωργίου στη Biennale της Βενετίας

Ο διεθνώς καταξιωμένος γλύπτης και ζωγράφος Κωστής Γεωργίου μετά τη μεγάλη αναδρομική του έκθεση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος», η οποία στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία και με επισκεψιμότητα χιλιάδων θεατών, και στη συνέχεια την ιδιαιτέρως επιτυχημένη ατομική του έκθεση στην Kapopoulos Fine Arts στο Κολωνάκι, επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή σκηνή και σε οικεία ύδατα.

Ο καλλιτέχνης εγκαινιάζει τη νέα συνεργασία του με τη Belair Fine Arts – Kapopoulos Fine Arts και στο πλαίσιο της 60ης Biennale της Βενετίας που άνοιξε τις πύλες της στις 20 Απριλίου 2024 το μνημειακό γλυπτό του Κωστή Γεωργίου “Equus” θα εκτίθεται στο Giardini Marinaressa έως τα τέλη της Biennale τον Νοέμβριο.

Επίσης τα μνημειακά του γλυπτά “Corpus” και “Eutopia” θα εκτίθενται μέχρι τέλη Νοεμβρίου στην κεντρική είσοδο του Palazzo Mora στο πλαίσιο της ευρείας παγκόσμιας έκθεσης που οργανώνεται από το European Cultural Center (ECC) υπό τον γενικό τίτλο “Personal Structures”. Κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της Biennale της Βενετίας και του ECC πρωτοπόροι καλλιτέχνες, φωτογράφοι και ακαδημαϊκά ιδρύματα καλούνται να εξερευνήσουν θέματα του Χρόνου, του Χώρου και της Ύπαρξης, προσφέροντας ποικίλες προοπτικές για τη σύγχρονη τέχνη. Με την ενθάρρυνση της ένταξης και του διαλόγου, το έργο στοχεύει να εμπνεύσει νέες ιδέες και εμπειρίες προσβάσιμες σε όλους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και υπό τη διοργάνωση της Belair Fine Arts και Kapopoulos Fine Arts, έργα του καλλιτέχνη εκτίθενται πλέον στη μόνιμη έκθεση της Belair Fine Arts στη Βενετία.

Ως γνωστόν η Biennale αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες φιλότεχνους, συλλέκτες και λάτρεις της τέχνης από όλο τον κόσμο. Το grand opening και το cocktail party στο Giardini Marinaressa για vip επισκέπτες και συλλέκτες πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές, η επισκεψιμότητα εντυπωσιακή και οι κριτικές διθυραμβικές.

Στο Palazzo Mora τα εγκαίνια για συλλέκτες και vip πραγματοποιήθηκαν στις 20 Απριλίου. Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, σε σημείο που ήταν εξαιρετικά δύσκολη η μετακίνηση των επισκεπτών. Το επίπεδο των εκθεμάτων και των δημιουργών που συμμετέχουν είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, με ονόματα που κυριαρχούν στη διεθνή εικαστική σκηνή.

Έχει εκδοθεί πολυτελές λεύκωμα 600 σελίδων.

Ο Κωστής Γεωργίου έχει πραγματοποιήσει πάνω από 150 ατομικές και 400 ομαδικές εκθέσεις σε σπουδαία μουσεία και γκαλερί της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με το έργο του έχουν ασχοληθεί επιφανείς Έλληνες και ξένοι ιστορικοί τέχνης, ο ελληνικός κα ο διεθνής Τύπος και έχουν γίνει αφιερώματα και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες και περιοδικά, ενώ έχουν εκδοθεί πλέον των 50 λευκωμάτων που αναφέρονται στη δουλειά του.

Έργα του βρίσκονται σε Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο. Επίσης έργα του έχουν πλειστηριαστεί σε Sotheby’s, Bonham’s και Christie’s.

Παράλληλα ο Κωστής Γεωργίου ετοιμάζεται για την ατομική του έκθεση, με έργα ζωγραφικής και με μνημειακών διαστάσεων γλυπτά, στην Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair 2024 στη Θεσσαλονίκη με τη γκαλερί Agathi Kartalos, από τις 23 έως τις 26 Μαΐου.

