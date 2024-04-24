Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων – Η Γαλλική επανάσταση Μέρος Α΄

Πιο συγκεκριμένα, στην εκπομπή της Κυριακής 21 Απριλίου μίλησαν για την εποχή των επαναστάσεων και πως φτάσαμε από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στην Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη ξεκίνησαν από την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην προεπαναστατική Γαλλία, έφτασαν στα αίτια της επανάστασης και παρακολουθώντας την εξέλιξη των γεγονότων οδήγησαν τους ακροατές στον δρόμο για την συνταγματική μοναρχία και την εξέγερση της τρίτης τάξης στο Παρίσι.

Μην χάσετε το δεύτερο μέρος της Γαλλικής επανάστασης του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 28 Απριλίου στις 9 το πρωί.

Η σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στις επαναστάσεις που καθόρισαν τον 19ο αιώνα. Ξεκινώντας από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το Αμερικανικό Σύνταγμα προχωράει στην Γαλλική Επανάσταση και καταλήγει στην επανάσταση των Ελλήνων.

Την ίδια εποχή η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία φέρνει ανακατατάξεις στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία. Τέλος, αναλύει τη ζωή στην Ευρώπη των ιδεών και των πολέμων, το τέλος των αυτοκρατοριών και τη γένεση των εθνικών κρατών.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος της έδρας της Ιστορίας των Πολιτικών Ιδεών στην Ακαδημία Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

