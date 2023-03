Ο ηθοποιός Σαμ Νιλ αποκαλύπτει πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ο 75χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν εμφάνισε πρησμένους λεμφαδένες στη διάρκεια εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Jurassic World: Κυριαρχία».

Ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νιλ, ευρέως γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην κινηματογραφική σειρά «Jurassic Park», αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο 75χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με αγγειοανοσοβλαστικό Τ-λέμφωμα τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν εμφάνισε πρησμένους λεμφαδένες στη διάρκεια εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Jurassic World: Κυριαρχία».

Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, η οποία όμως δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε στη συνέχεια αγωγή, την οποία θα πρέπει να λαμβάνει μηνιαίως για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Το θέμα είναι πως είμαι ένας απατεώνας. Πιθανόν να πεθαίνω», γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Did I ever tell you this?» που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Σαμ Νιλ ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα στη δεκαετία του 1970. Ο ρόλος που τον έκανε διάσημο παγκοσμίως ήταν αυτός του παλαιοντολόγου δρ Άλαν Γκραντ στην κινηματογραφική σειρά «Jurassic Park».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.