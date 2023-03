Πέθανε ο David Lindley: Συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, σπουδαίος μουσικός και βιρτουόζος στο μπουζούκι

Το όνομα του Ντέιβιντ Λίντλεϊ, που έφυγε πριν από μερικές ημέρες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, φιγουράρει δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Η δουλειά του περιλαμβάνει ηχογραφήσεις με τον Μπομπ Ντίλαν, τον Λέοναρντ Κοέν, τον Ίγκι Ποπ, τον Μπρους Σπρίνγκστιν, τον Ντέιβιντ Κρόσμπι, τον Ράι Κούντερ. Ο ήχος της κιθάρας στο στούντιο είχε πάντα τη δική του υπογραφή.

Είναι, όμως, μία ζωντανή εμφάνιση που θυμίζει ότι ο Λίντλεϊ ήταν κάτι περισσότερο από ένας σπουδαίος κιθαρίστας. Είναι Ιούνιος του 1990 και ο Ράι Κούντερ, δημιουργός -μεταξύ άλλων- του σάουντρακ της ταινίας «Paris - Texas», αποφασίζει να συστηθεί στο κοινό χωρίς μπάντα. Μαζί του έχει μόνο έναν κιθαρίστα. Είναι ο Ντέβιντ Λίντλεϊ, τον οποίο ο φακός απαθανατίζει με ένα ζευγάρι φαβορίτες, τεράστιες ακόμη και για τα στάνταρντ της ροκ, να πλαισιώνουν το πρόσωπό του. Στα χέρια του κρατάει ένα μπουζούκι.

David Lindley RIP If ya know , ya know . Jackson Browne knew . So did Bonnie Raitt , Curtis Mayfield , Dolly Parton , Ben Harper , Bruce Springsteen , zevon and so many others . It was a pleasure to experience your art . #davidlindley pic.twitter.com/PHvlfZTIht

Γεννημένος τον Μάρτιο του 1944 στον Λος Άντζελες, ο Ντέιβιντ Πέρι Λίντλεϊ κληρονόμησε την αγάπη του για τα έγχορδα από τον πατέρα του που, αν και δικηγόρος στο επάγγελμα, είχε γεμίσει την οικογενειακή εστία με ήχους που ακούγονταν τουλάχιστον εξωτικοί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από εκείνον γνώρισε ο Ντέιβιντ και το μπουζούκι και το σιτάρ και το μπάντζο και το μαντολίνο και το γιουκαλίλι και ένα πλήθος έγχορδων ακόμη. Ήταν μόλις έξι ετών και, όπως θα θυμόταν σε μία συνέντευξή του χρόνια αργότερα, ήταν τέτοιο το πάθος του για τα έγχορδα που θα άνοιγε ακόμη και την ουρά του πιάνου στο σπίτι του για να φτάσει στις χορδές του.

I had the honor of working with David Lindley when he played slide guitar on the Freight Train Heart Album. He was a truly a beautiful musician who brought songs to life.



RIP David. The world has lost one of the greats.



Full video on my FB page. pic.twitter.com/44naKgS2ej