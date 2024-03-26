Αφιερωμένη στην εξερεύνηση της ζωής της μεγαλύτερης δημιουργικής ιδιοφυΐας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, η έκθεση - εμπειρία «Leonardo da Vinci – 500 Years of Genius» που εγκαινιάστηκε στη γκαλερί The Lume στη Μελβούρνη της Αυστραλίας χαρακτηρίζεται φιλόδοξη, καθηλωτική και συναρπαστική εμπειρία.

Η έκθεση αναδεικνύει την καινοτομία, την τέχνη και τη διαχρονική ιδιοφυΐα του και οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να βυθιστούν στον κόσμο και την ιστορία της ζωής του Ιταλού πολυμαθούς της Αναγέννησης Λεονάρντο Ντα Βίντσι, με πρωτότυπες σελίδες από τον Ατλαντικό Κώδικα (Codex Atlanticus), που έγραψε.

Ως μέρος της εμπειρίας παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αυστραλία πρωτότυπες σελίδες από τα ανεκτίμητα σημειωματάρια του Λεονάρντο ντα Βίντσι Codex Atlanticus, αποκαλύπτοντας την ακόρεστη περιέργειά του που καλύπτει την ανατομία, τη μηχανική, τις ιπτάμενες μηχανές και τα υδραυλικά συστήματα, σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μία τυπική επίσκεψη σε γκαλερί τέχνης, αλλά είσοδο σε έναν καθηλωτικό, ψηφιακό κόσμο όπου οι γραμμές μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας θολώνουν.

Εμπλέκοντας όλες τις αισθήσεις με εικόνες, ήχους, μυρωδιές, αφή και γεύση, η περίπλοκη χρονολογική αφήγηση αναδημιουργεί την ατμόσφαιρα της Αναγέννησης.

Τα πιο διάσημα έργα τέχνης στον κόσμο, Μόνα Λίζα και Μυστικός Δείπνος ζωντανεύουν σε κολοσσιαίο καμβά της γκαλερί THE LUME, στους χώρους της οποίας παρουσιάζονται επίσης οι «μηχανικές εφευρέσεις», δάνειo από το Μουσείο Λεονάρντο ντα Βίντσι της Ρώμης και διαδραστικές εγκαταστάσεις.

Μπορούν ακόμη να θαυμάσουν το μοναδικό ακριβές αντίγραφο 360° του πιο διάσημου πορτρέτου στον κόσμο και να αφαιρέσουν τα στρώματά του για να φέρουν στο φως ανακαλύψεις από την 15ετή δημιουργία του.

Καλλιτέχνης, εφευρέτης, επιστήμονας, φιλόσοφος και μουσικός, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι όχι μόνο δημιούργησε αριστουργήματα που δεν ξεπεράστηκαν ποτέ για την ομορφιά, την τεχνική και την ανατομική τους ακρίβεια. Η πρωτοποριακή συνεισφορά του στην αρχιτεκτονική, τη μηχανική και την πτήση, έθεσε τα θεμέλια για πολλές σύγχρονες καινοτομίες, επισημαίνεται στην περιγραφή της έκθεσης στη γκαλερί The Lume στο συνεδριακό και εκθεσιακό Κέντρο της Μελβούρνης.

Στη συγκεκριμένη εμπειρία χρησιμοποιείται η τεχνολογία πολυφασματικής κάμερας του οπτικού μηχανικού, συμβούλου του Λούβρου, Πασκάλ Κοτ, η οποία αποκαλύπτει «αποτελέσματα [που] καταρρίπτουν πολλούς μύθους και αλλάζουν το όραμά μας για το αριστούργημα του Λεονάρντο για πάντα», όπως ο ίδιος ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.