«Τελεστήριο Ελελεύ: Δρώμενα - Λεγόμενα - Δεικνύμενα»: Το πρώτο φεστιβάλ ψυχικής υγείας στην Μυτιλήνη Υγεία 14:34, 21.08.2023

Σκοπός της δράσης είναι η διαχείριση του στίγματος που φέρει, τόσο η νόσος στον ψυχικά πάσχοντα, όσο και ο εκάστοτε «καθιερωμένος» ρόλος στον ψυχικά υγιή