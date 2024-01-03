Το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας το οποίο αποδίδεται την Παρασκευή στο κοινό, έχει τεράστια ιστορική και αρχαιολογική αξία τόνισε στο ΣΚΑΪ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Ταυτόχρονα με το μουσείο που εγκαινιάστηκε ένα χρόνο πριν και με το αρχαίο θέατρο που αναστηλώνεται στις Αιγές, δημιουργείται ένας ισχυρός πολιτιστικός πόλος για την πατρίδα μας και μείζονα αναπτυξιακό πόρο για τη Μακεδονία.

Η υπουργός σημείωσε ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι πάντα προσοδοφόρος και βοηθά να αναπτύσσονται οι τοπικές οικονομίες.

Η κα Μενδώνη εξήγησε ότι «μέχρι το 2007 οπότε ξεκίνησε δειλά η αναστήλωση, δεν φαινόταν τίποτα, το ανάκτορο είχε διάσπαρτα μέλη, στην πραγματικότητα ήταν επίπεδο και ξαφνικά παρουσιάζεται αναστηλωμένο».

Εξήγησε ότι το ανάκτορο φτάνει τα 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τα 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Αναφερόμενη στους Δεσμώτες του Φαλήρου που ανακαλύφθηκαν το 2016 ανέφερε ότι θα είναι επισκέψιμοι στο τέλος του 2025.

Πηγή: skai.gr

