Δείτε τι έγινε στον Πολιτισμό το 2023 μέσα από τη ματιά των φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα τα σημαντικά γεγονότα της χώρας μας για το 2023 αλλά και τα σημαντικότερα που έγιναν σε ολόκληρο τον κόσμο, παρουσιάζει ο Τομέας Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, όπως τα κατέγραψαν οι φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αλλά και του EPA για την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, αντίστοιχα, για το 2023.
Δέκα σύντομα βίντεο με τις φωτογραφίες της χρονιάς, ανά κατηγορία: «Πολιτική και κοινωνία», «Δυστυχήματα και ατυχήματα», «Πόλεμοι», «Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές», «Οικονομία», «Αθλητισμός», «Πολιτισμός», «Φύση», «Προσωπικότητες που έφυγαν το 2023» και οι «Στιγμές».
Δείτε τι έγινε στην κατηγορία «Πολιτισμός»
- Μενδώνη: Βασικός εθνικός στόχος για την κυβέρνηση η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα - Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει το ανάκτορο του Φιλίππου Β
- Βρέφη και νήπια κάνουν τα πρώτα τους... βήματα στο θέατρο και παρακολουθούν τη διαδρομή «Από το δωμάτιο στο σαλόνι»
- Andrei Tarkovsky: Σαν σήμερα, 29 Δεκεμβρίου του 1986, πέθανε ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.