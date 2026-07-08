Τη Λέσβο επισκέπτεται την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να αποδώσει στο νησί σειρά σημαντικών έργων πολιτισμού.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγκαίνια του Μουσείου Ρητίνης και η απόδοση του Μεσαιωνικού Πύργου Αμπελικού.

Στις 6 το απόγευμα, θα γίνει η απόδοση του έργου «Αποκατάστασης στεγών Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης», ενός εμβληματικού Ναού της πόλης της Μυτιλήνης.

Στις 7 το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα γίνει η απόδοση των έργων: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου κάστρου Μυτιλήνης» και «Αποκατάσταση οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου (Μεντρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης».

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 11 το πρωί, θα γίνει η απόδοση του έργου «Αντιστήριξης βραχωδών πρανών της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Πέτρα», στον βράχο όπου βρίσκεται ο ομώνυμος Ναός.

Στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, θα γίνουν τα εγκαίνια του έργου «Αρχαιολογική Συλλογή Μολύβου» και θα αποδοθεί το έργο της αντιστήριξης βραχωδών πρανών του Μολύβου.

Τέλος, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του οθωμανικού τεμένους Βαλί Ζαντέ Χασάν Μπέη, όπου θα στεγαστεί το μουσείο της νεότερης ιστορίας της πόλης της Μυτιλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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