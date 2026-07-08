Ντόλι Πάρτον: Η θρυλική πορεία της σε μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ζωή της Ντόλι Πάρτον μεταφέρεται στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ με το μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical».

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο St. James της Νέας Υόρκης έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2027, με τις παραστάσεις να ξεκινούν από τις 7 Δεκεμβρίου.

Η Ντόλι Πάρτον δήλωσε σε βίντεο στο Instagram ότι το μιούζικαλ θα είναι "αληθινό με όλη τη σημασία της λέξης".

Στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μεταφέρεται η μυθική ζωή της Ντόλι Πάρτον μέσα από το μιούζικαλ «Dolly: A True Original Musical», η επίσημη έναρξη του οποίου έχει προγραμματιστεί την ημέρα που η διάσημη σταρ της κάντρι θα γιορτάσει τα 81α γενέθλιά της.

Η παράσταση παρουσιάζεται ως «ένα συναρπαστικό ταξίδι στη ζωή αυτής της πρωτοπόρου γυναίκας» και είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό θέατρο St. James της Νέας Υόρκης στις 19 Ιανουαρίου 2027 με τις παραστάσεις να ξεκινούν στις 7 Δεκεμβρίου. Σε βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Πάρτον υποσχέθηκε ότι θα είναι «αληθινή με όλη τη σημασία της λέξης».

«Δεν πρόκειται για μια ιστορία με λάμψη και χρυσόσκονη», είπε και συνέχισε: «Έχει να κάνει με τις αληθινές μου ρίζες: πού έζησα, τι έχασα και τι αγάπησα. Δείχνει πώς βρήκα τον δρόμο μου, με τα δικά μου λόγια και μέσα από τη μουσική που με συνοδεύει σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».

Η Πάρτον περιέγραψε το μιούζικαλ ως «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι θα περιλαμβάνει τις πιο αγαπημένες επιτυχίες της όπως τα «I Will Always Love You», «Jolene», «Coat of Many Colors» και «9 to 5» καθώς και νέα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την παραγωγή.

Σε ένα δελτίο τύπου, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Όλη μου η ζωή ήταν ένα μιούζικαλ. Μια μεγάλη παράσταση στην πραγματικότητα! Έχουμε έναν υπέροχο σκηνοθέτη, σκηνικά, κοστούμια, χορογραφίες, μουσική και όλα όσα χρειάζονται για να φτιαχτεί μία υπέροχη, ψυχαγωγική παράσταση».

Σύμφωνα με τον Guardian, το μιούζικαλ σε παραγωγή των Ντάνι Νόζελ και Άνταμ Σπιρς μέσω τις ATG Productions και Gavin Kalin Productions έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το περασμένο καλοκαίρι στο Νάσβιλ. Η Πάρτον έχει συνυπογράψει το λιμπρέτο με τη βραβευμένη με δύο Emmy Μαρία Σ. Σλάτερ.

«Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας μας στο Νάσβιλ, με συγκίνησε βαθιά η στενή σχέση που είχε το κοινό με τη Ντόλι. Αρκεί να αναφέρεις το όνομά της και οι άνθρωποι φωτίζονται και μοιράζονται στιγμές που τους έχει εμπνεύσει και τους έχει χαρίσει χαρά», δήλωσε ο σκηνοθέτης της παράστασης και βραβευμένος με Tony Μπάρτλετ Σερ.

«Όμως, παρά την ειλικρινή αυτή αγάπη η Ντόλι δεν έχει μοιραστεί ποτέ πραγματικά την ιστορία της. Έχει δώσει κάποιες ματιές, αλλά αυτό το μιούζικαλ της επιτρέπει να αποκαλύψει την ιστορία της χωρίς φίλτρα και με τα δικά της λόγια». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα για τους εγγεγραμμένους χρήστες και κατόχους συγκεκριμένων καρτών, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει στις 10 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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