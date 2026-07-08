«Ανατροπές»: 17 Ιουλίου – 9 Αυγούστου το 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2026

Μετά την ιδιαιτέρως επιτυχημένη επετειακή 10η διοργάνωση, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων εισέρχεται δυναμικά στη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του, επιστρέφοντας για 11η συνεχή χρονιά με ένα πρόγραμμα που φέρνει σε δημιουργική αντιπαράθεση εποχές, ήχους, αισθητικές και μορφές μουσικής έκφρασης.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, Κορνηλίου Μιχαηλίδη, το Φεστιβάλ συνεχίζει να αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση της μουσικής με το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, προσκαλώντας καλλιτέχνες διεθνούς κύρους, σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές και νέους ανερχόμενους σολίστ, σε μια διοργάνωση που συνομιλεί με τις μεταβολές, τις εντάσεις και τις ανατροπές της εποχής μας.

Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί το γεγονός ότι το Φεστιβάλ τελεί για πρώτη φορά υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, αναγνώριση που επισφραγίζει τη σταθερή πορεία και την προσφορά του θεσμού στην πολιτιστική ζωή των Μικρών Κυκλάδων.

Η φετινή διοργάνωση με θεματική τις «Ανατροπές», ανιχνεύει τις στιγμές όπου η τέχνη αλλάζει μορφή, είτε από εσωτερική ανάγκη είτε υπό την πίεση της ιστορίας. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται μεταβολές και αντιθέσεις που μετατρέπονται σε δημιουργική σύνθεση. Ο πρωταρχικός, σωματικός ήχος των κρουστών συναντά το ριζοσπαστικό ρεπερτόριο του 20ού αιώνα, ενώ η μουσική τού μπαρόκ αναδεικνύεται ως η γέννηση ενός νέου, ανατρεπτικού για την εποχή του ήχου. Το τραγούδι γίνεται φορέας απώλειας και μαρτυρίας, η νέα γενιά σολίστ συνομιλεί με τη μεγάλη ερμηνευτική παράδοση, και το παραδοσιακό συναντά το λόγιο σε ένα κοινό καλλιτεχνικό τοπίο. Μέσα από αυτές τις φαινομενικά αντίρροπες δυνάμεις, το Φεστιβάλ αναζητά την ανατροπή ως πηγή καλλιτεχνικής ενέργειας.

Πέραν από τις έξι προγραμματισμένες συναυλίες της φετινής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2026 και στις οποίες θα συμμετάσχουν 21 μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει φέτος διεθνή θερινή ακαδημία ως έναν νέο πυλώνα της νέας δεκαετίας, με στόχο να προσελκύσει στο Κουφονήσι νέους μουσικούς, φοιτητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Η φετινή ακαδημία, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Ιουλίου 2026 υπό τον Δημήτρη Δεσύλλα, αφιερωμένη στη ρυθμολογία, διευρύνει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ και ενισχύει τη διεθνή του απήχηση, μετατρέποντας το Κουφονήσι σε πόλο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ανταλλαγής. Επίσης, καθ’ όλην τη διάρκεια του Φεστιβάλ, παράλληλα με τις συναυλίες, ο χώρος της διοργάνωσης θα φιλοξενεί έκθεση εικαστικών με έργα του Αλέξανδρου Σιμόπουλου, σε συνεργασία με το Iris Gallery και το Tryfon Art Residency. Παράλληλα, συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, το οποίο υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποσκοπώντας στη σφαιρική καλλιέργεια των νέων γενεών.

Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το φεστιβάλ απολαμβάνει την ευρύτερη στήριξη της Πολιτείας, ενώ επιβραβεύεται από την ευγενική υποστήριξη κορυφαίων κοινωφελών φορέων και ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, το Qualco Foundation και το Virginia Wellington Cabot Foundation. Καθοριστική είναι επίσης η ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση του θεσμού και η συμπόρευση σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων, με τη ΔΕΗ να συνεχίζει για δεύτερη χρονιά ως Μέγας Χορηγός, την Τράπεζα Πειραιώς να συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός στο Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, καθώς και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του EFA Group.

Πιστό στον κοινωνικό και παιδαγωγικό του χαρακτήρα, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με είσοδο ελεύθερη*, καλλιεργώντας σχέσεις ουσίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, την τοπική κοινωνία και το διεθνές κοινό.

*Αντί εισιτηρίου θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων, προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ



17–21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Academy of Rhythm & Time

Πενθήμερο Masterclass Ρυθμολογίας από τον Δημήτρη Δεσύλλα

Η φετινή διοργάνωση εγκαινιάζει έναν νέο εκπαιδευτικό πυλώνα με την Διεθνή Θερινή Ακαδημία Ρυθμολογίας, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Δεσύλλα. Η Ακαδημία εστιάζει στην εσωτερίκευση του ρυθμού από τον ερμηνευτή καθώς και σε ζητήματα συγχρονισμού, ακρίβειας και ρυθμικής αντίληψης, προσφέροντας σε νέους μουσικούς την δυνατότητα να μελετήσουν εις βάθος τις τεχνικές και ερμηνευτικές διαστάσεις του μουσικού χρόνου. Η Ακαδημία απευθύνεται σε επιλεγμένους ενεργούς συμμετέχοντες κατόπιν αιτήσεως, αλλά είναι ανοιχτή προς παρακολούθηση από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Διδασκαλία: Δημήτρης Δεσύλλας

Συμμετέχουν: σπουδαστές της Ακαδημίας Ρυθμολογίας

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Music Box in the House

Ένα Πολύτοπο Κρουστών με το Σύνολο ΤΥΠΑΝΑ

Στην εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ, το σύνολο ΤΥΠΑΝΑ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Δεσύλλα, μετατρέπει το κτίσμα και τον περιβάλλοντα χώρο σε ζωντανό ηχητικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα πολύτοπο κρουστών γύρω από το κοινό. Με έργα των Steve Reich, John Cage, Nebojša Jovan Živković και Ιάννη Ξενάκη, η συναυλία ανατρέπει τη συμβατική σχέση σκηνής και ακροατή, φέρνοντας τον ρυθμό, τον χώρο και την κίνηση στο κέντρο μιας βιωματικής μουσικής εμπειρίας.

Ερμηνεύει: ΤΥΠΑΝΑ percussion ensemble



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Stile Nuovo

Η Γέννηση ενός Νέου Ευρωπαϊκού Ήχου

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιταλική δεξιοτεχνία που άνθισε στο Λονδίνο του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Το σπάνιο βιολοντσέλο πίκολο, όργανο ανάμεσα στο βιολί και το βιολοντσέλο, φωτίζει έναν κόσμο μεταγραφών, τεχνικής τόλμης και μουσικών μετακινήσεων, όπου Ιταλοί συνθέτες και βιρτουόζοι συνέβαλαν στη γέννηση μιας νέας μπαρόκ γλώσσας που άλλαξε την πορεία της ευρωπαϊκής μουσικής.

Τετράχορδο βιολοντσέλο πίκολο: Δήμος Γκουνταρούλης

Βιόλα ντα γκάμπα: Ανδρέας Λινός

Αρχιλαούτο: Emanuele Forni

Τσέμπαλο: Γεράσιμος Χοϊδά



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Την πατρίδα μ’ έχασα

Μνήμες και Μαρτυρίες Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων

Μια συναυλία υψηλού συμβολισμού, αφιερωμένη στις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων, όπου το τραγούδι, το πιάνο και η αφήγηση συνθέτουν έναν χώρο ιστορικής αναφοράς και ανθρώπινης συγκίνησης. Η διεθνούς κύρους σοπράνο Melody Louledjian και ο διακεκριμένος πιανίστας Thibaud Epp ερμηνεύουν αρμενικά, ποντιακά και ασσυριακά τραγούδια, ενώ η Θεοδώρα Ιωαννίδου πλαισιώνει την βραδιά με εμπεριστατωμένες αφηγηματικές εξιστορήσεις, προσδίδοντας στο πρόγραμμα το απαραίτητο ιστορικό υπόβαθρο.

Σοπράνο: Melody Louledjian

Πιάνο: Thibaud Epp

Αφήγηση: Θεοδώρα Ιωαννίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Rising Virtuosi

Νέοι Έλληνες Σολίστ στο Προσκήνιο

Δύο νέοι Έλληνες σολίστ με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ο πιανίστας Χρύσανθος Θεριανός και ο κλαρινετίστας Πέτρος Ανδρεάδης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, φαντασία και δεξιοτεχνία. Η συναυλία αναδεικνύει τη νέα γενιά ερμηνευτών μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στην κλασική παράδοση, τον αυτοσχεδιασμό και τη βιρτουόζικη λάμψη.

Πιάνο: Χρύσανθος Θεριανός

Κλαρινέτο: Πέτρος Ανδρεάδης



ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Μεγάλοι Ερμηνευτές

Ρεσιτάλ Πιάνου με τον Simon Trpčeski

Ο διεθνούς κύρους πιανίστας Simon Trpčeski παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ που διατρέχει μεγάλες στιγμές της πιανιστικής παράδοσης, από τον Beethoven έως τον Prokofiev. Παραλλαγές, χορευτικές φόρμες και ρωσική δραματικότητα συνυπάρχουν σε ένα πρόγραμμα έντονων αντιθέσεων, κορυφώσεων και ερμηνευτικής δύναμης, με εμβληματικά έργα αλλά και λιγότερο γνωστές σελίδες του ρεπερτορίου, με οδηγό την ευαισθησία, την δεξιοτεχνία και την ερμηνευτική ωριμότητα του πιανίστα.

Πιάνο: Simon Trpčeski

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 | Ώρα: 20:30

Epokhé

Ο Κόσμος σε Αναστολή

Η κορυφαία Γαλλίδα αρπίστα Anaïs Gaudemard συμπράττει με το διάσημο Κουαρτέτο Hermès σε ένα πρόγραμμα για άρπα και έγχορδα που κινείται ανάμεσα στην λεπτότητα, την εσωτερικότητα και την συνύπαρξη δύο διαφορετικών ηχητικών κόσμων. Από τον Debussy και τον Tournier έως τον Smetana και τον Golubev, η συναυλία αντλεί τον τίτλο της από την φιλοσοφική έννοια της Epokhé, δηλαδή την αναστολή της άμεσης κρίσης και την παύση που επιτρέπει στον ακροατή να επεξεργαστεί την ανατροπή πριν της δώσει μορφή.

Άρπα: Anaïs Gaudemard

Κουαρτέτο Hermès:

Βιολί: Omer Bouchez

Βιολί: Elise Liu

Βιόλα: Manuel Vioque-Judde

Βιολοντσέλο: Yan Levionnois



Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Πηγή: skai.gr

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