Κιλκίς: Μουσικές με αρχαία ελληνική λύρα στον αρχαιολογικό χώρο Ευρωπού

Σε μια μοναδική βραδιά, με μουσικές και μελίσματα από την αρχαιότητα έως και σήμερα προσκαλούν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού SEIKILO, στον αρχαιολογικό χώρο Ευρωπού, στο Κιλκίς.

Μέλη της οργανοποιίας "Luthieros Music Instruments" με έδρα την κοινότητα Ευρωπού και οι διεθνούς ακτινοβολίας μουσικοί της ομάδας Seikilo θα μυήσουν στον τρόπο ανακατασκευής αρχαίων μουσικών οργάνων, στους ήχους της αρχαίας λύρας και της χέλυος.

Οι συνεργάτες του Seikilo Λίνα Παλερά,(αρχαία ελληνική λύρα – μουσικές συνθέσεις) και ο Σταύρος Κουλούσης (αρχαία ελληνική κίθαρις & Handpan), όπως και ο Γιάννης Περδίκης (αφήγηση), με κύριο όργανο την αρχαία λύρα θα ερμηνεύσουν συνθέσεις της αρχαιότητας, παραδοσιακούς σκοπούς και αγαπημένες μελωδίες του σήμερα, σε ένα αισθαντικό μουσικό ταξίδι στον χρόνο, σε μια δημιουργική συνομιλία με τη μουσική του σήμερα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

19:00: Περιήγηση στην αρχαία Ευρωπό με αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς

19:30: Μουσικό εργαστήριο γνωριμίας με την αρχαία λύρα και άλλα αρχαία όργανα

20:30: Συναυλία «Από την Αρχαία Ελληνική Μουσική στο Σήμερα».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 4ου εργαστηρίου του διακρατικού έργου «Ancient Europos –Doiran Lake – Roman Baths Bansko: Crossing Bordersfor Sustainable Culture and Tourism» (INTERREGVI-A IPA «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021–2027»).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Πηγή: skai.gr

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