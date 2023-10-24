Λονδίνο: Έκθεση με την ιστορία της «σανίδας» του «Skateboard»

Τιμώντας την αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, όπου το αγώνισμα του σκέιτμπορντ θα κάνει τη δεύτερη επίσημη εμφάνισή του, το Design Museum του Λονδίνου φιλοξενεί την έκθεση «Skateboard» ιχνηλατώντας τη σχεδιαστική διαδρομή της σανίδας του σπορ από τη δεκαετία του 1950 όταν κατασκευαζόταν με το χέρι στο σπίτι έως τα σημερινά επαγγελματικά και εξελιγμένα μοντέλα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 90 σπάνιες και ξεχωριστές σανίδες, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων επαγγελματικών από Tony Hawk και Sky Brown, καθώς και κασέτες VHS, DVD, περιοδικά και άλλα ενθύμια.

Με επιμέλεια από τον συγγραφέα, ντιζάινερ και σκεϊτμπόρντερ Jonathan Olivares, παρουσιάζεται μια ευρεία γκάμα σανίδων που είναι δάνεια του Skateboarding Hall of Fame Museum της Καλιφόρνιας. Η έκθεση είναι οργανωμένη χρονολογικά και διερευνά την εξέλιξη του σπορ από την εξάσκησή του στα πεζοδρόμια τη δεκαετία του 1950 έως τη συμπερίληψή του στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020.

Αρχικά, εστιάζει στις πρώτες σανίδες - ροδάκια πατινιών προσαρμοσμένα σε ξύλινα κιβώτια - που επέτρεπαν στους σέρφερ να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στα πεζοδρόμια σε μια περίοδο που απουσίαζαν οι κυματοειδείς επικλινείς επιφάνειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

