Κατίνα Παξινού: Το σπάνιο φωτογραφικό κλικ από τον πρώτο της ρόλο σε ηλικία 20 ετών Πολιτισμός 19:28, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

65

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Κατίνα Παξινού γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1900 στον Πειραιά.