Ο ελληνικός πάπυρος «Μουζίρις» αποκαλύπτει τα μυστικά του - Οι αρχαίοι δρόμοι που συνέδεαν Ινδία και Μεσόγειο Πολιτισμός 09:11, 01.10.2023

Ο πάπυρος που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ - Μουζίρις, το θρυλικό λιμάνι της αφθονίας και του πλούτου στην Ινδία