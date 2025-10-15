Λογαριασμός
«Καποδίστριας»: Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Η Πατρίδα, Το Όραμα, Ο Ηγέτης - Η ταινία για τη ζωή του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, θα βγει στις αίθουσες τα Χριστούγεννα 

Γιάννης Σμαραγδής

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Αυτή είναι η σύνοψη της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία, παρά τα προβλήματα που συνάντησε κατά τα γυρίσματα, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το Δεκέμβρη.

Τον Ιωάννη Καποδίστρια υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ παίζουν μεταξύ άλλων ο Μάξιμος Μουμούρης (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Παύλος Κοντογιαννίδης (Γεώργιος Κουντουριώτης) και Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης). 

Δείτε το trailer: 

Πηγή: skai.gr

