«Καποδίστριας»: Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Αυτή είναι η σύνοψη της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία, παρά τα προβλήματα που συνάντησε κατά τα γυρίσματα, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το Δεκέμβρη.

Τον Ιωάννη Καποδίστρια υποδύεται ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ παίζουν μεταξύ άλλων ο Μάξιμος Μουμούρης (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Παύλος Κοντογιαννίδης (Γεώργιος Κουντουριώτης) και Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης).

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

