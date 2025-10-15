«Τι σημαίνει να είσαι άνδρας;»: Ο Στίβεν Γκράχαμ ζητά στους πατέρες να γράψουν γράμμα στους γιους τους

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Στίβεν Γκράχαμ, που έγινε ευρέως γνωστός από τη σειρά του Netflix «Adolescence» ξεκίνησε ένα παγκόσμιο πρότζεκτ, μέσω του οποίου ζητά από τους πατέρες να γράψουν γράμμα στους γιους τους, με θέμα «τι σημαίνει να είσαι άνδρας». Ο σκοπός του είναι να γράψει ένα βιβλίο για την αρρενωπότητα.

Ο Γκράχαμ θα συνεργαστεί με την καθηγήτρια ψυχολογίας Όρλι Κλέιν για τη συγγραφή του βιβλίου «Letters to Our Sons» (Γράμματα στους γιους μας), το οποίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury τον ερχόμενο Οκτώβριο.

«Υπάρχει αναμφισβήτητα μεγαλύτερη απόσταση σήμερα μεταξύ πατέρων και γιων από ό,τι ποτέ στο παρελθόν», λέει ο γνωστός ηθοποιός. «Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις ανδρών όλων των ηλικιών: πατέρων για πρώτη φορά, πατέρων που απουσιάζουν, πατέρων που ήταν παρόντες αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά παρόντες, πατέρων που απλά θέλουν να βρουν έναν τρόπο να πουν "σ' αγαπώ". Να πουν στους γιους τους τι σημαίνουν για αυτούς και να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας», εξήγησε.

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να στείλουν τα γράμματά τους από σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας του πρότζεκτ. Τα γράμματα θα δημοσιευτούν μαζί με αυτό του Γκράχαμ αλλά και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Η παγκόσμια αυτή δράση έρχεται μετά την επίσης παγκόσμια επιτυχία της σειράς Adolescence, στην οποία ο ίδιος ήταν συν-δημιουργός. Η σειρά εξετάζει τη σύγχρονη αρρενωπότητα και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα έφηβα αγόρια στον ψηφιακό κόσμο.

«Μετά την εφηβεία, συνειδητοποίησα πόσο λίγος χώρος υπάρχει για τους πατέρες και τους γιους να μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας σήμερα», λέει ο Γκράχαμ.

Η ιδέα για το βιβλίο προέκυψε από πείραμα της Όρλι Κλέιν: όταν ο γιος της έγινε 13 ετών, ζήτησε από τους άνδρες φίλους της να του γράψουν γράμματα με συμβουλές για την ενηλικίωση. Μίλησε για αυτό με έναν κοινό φίλο του Γκράχαμ, ο οποίος τους έφερε σε επαφή, γνωρίζοντας ότι «εκεί κάπου υπήρχε μια ιδέα για ένα βιβλίο».

Ο εκδότης του βιβλίου, το περιέγραψε ως ένα έργο με τη δυνατότητα να πυροδοτήσει ένα «αυθεντικό κοινωνικό και πολιτιστικό κίνημα».

Ο Γκράχαμ και η Κλέιν ανακοίνωσαν πως για κάθε γράμμα που θα δημοσιευτεί, θα κάνουν μια δωρεά στον φιλανθρωπικό οργανισμό MANUP? και στο Dad La Soul, δύο οργανισμούς που βοηθούν νέους άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

