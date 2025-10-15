ΑΠΘ: Δύο συναυλίες, ανοιχτές για το κοινό, από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Δύο συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής διοργανώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 17:00 και 20:00.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης Iannis Xenakis.

Ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ηλεκτροακουστική κοινότητα, συγκεντρώνοντας φέτος 266 έργα ακουσματικής μουσικής υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου από συνθέτες 44 χωρών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι καινοτόμες ιδέες του Ιάννη Ξενάκη συνεχίζουν να εμπνέουν τη νέα γενιά δημιουργών, στοιχείο που αποτυπώνεται σε πολλά από τα φετινά έργα.

Στην πρώτη συναυλία, το κοινό θα απολαύσει έργα μελών της κριτικής επιτροπής, όπως οι Kees Tazelaar (Ολλανδία), Elizabeth Anderson (ΗΠΑ/Βέλγιο), Panayiotis Kokoras (Ελλάδα/ΗΠΑ), Cameron Naylor (Ηνωμένο Βασίλειο) και Jaime Reis (Πορτογαλία).

Η δεύτερη συναυλία θα είναι αφιερωμένη στα έργα που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. Μεταξύ των δημιουργών που θα παρουσιαστούν είναι οι Cristina Dignart (Βραζιλία), Annette Vande Gorne (Βέλγιο), Phivos-Angelos Kollias (Ελλάδα), Karmen Ponikvar (Σλοβενία), Yu Chung Tseng (Ταϊβάν) και Nicola Fumo Frattegiani (Ιταλία).

Την απονομή των βραβείων θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Kees Tazelaar.

Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με κουπόνια, τα οποία θα διανέμονται από τις 16:00 την ημέρα των εκδηλώσεων από το ταμείο του ΝΟΗΣΙΣ.

Πηγή: skai.gr

