Οι ποντιακές παραδόσεις ζωντανές στην Καβάλα

Η πραγματική απόσταση της Καβάλας από την περιοχή του Πόντου είναι μεγάλη, όμως μετά τον ξεριζωμό πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν εδώ το λιμάνι τους.

Από το 1922, αρκετοί σύλλογοι Ποντίων ιδρύθηκαν στην πόλη - μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώθηκαν και έφτιαξαν τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας.

Οι άνθρωποι της Λέσχης είναι εκείνοι που, όπως αποτυπώνει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, κρατούν ζωντανή τη μνήμη του πολιτισμού τους και όσο θυμούνται, ο Πόντος θα συνεχίζει να ζει, να χορεύει και να μαγειρεύει παραδοσιακά φαγητά στην καρδιά της Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

