Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ιωάννης Καποδίστριας ο πρώτος Κυβερνήτης

Στην εκπομπή της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου με τον ιστορικό Ανδρέα Κούκο, ταξιδεύουμε στη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια, του ανθρώπου που έθεσε τα θεμέλια του ελληνικού κράτους.

Από τη διπλωματική του σταδιοδρομία στη Ρωσία μέχρι την ανάληψη της διακυβέρνησης, ανακαλύπτουμε έναν οραματιστή που προσπάθησε να χτίσει μια Ελλάδα οργανωμένη, μορφωμένη και ανεξάρτητη.

Μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε — τα άδεια ταμεία, τους εμφύλιους πολέμους, αλλά και τις πιέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων — φωτίζεται η προσωπικότητά του: ένας ηγέτης συγκεντρωτικός αλλά και βαθιά ανθρωπιστής. Επίσης, ο Άρης Πορτοσάλτε συζητά με τον κ. Κούκο για τη δολοφονία του και γιατί το όραμά του παραμένει μέχρι και σήμερα επίκαιρο.

