Οι πωλήσεις χαρτών έχουν γίνει δημοφιλές θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ένας έμπορος αντικών βρήκε ένα πραγματικά ιστορικό αντικείμενο ανάμεσα στα υπάρχοντα διάσημου ζευγαριού.

Σε εικονική περιήγηση του Christie's για τη δημοπρασία που διοργάνωσε το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του κληρονόμου του μεγιστάνα του πετρελαίου Γκόρντον Γκέτι και της συζύγου του Αν, ο Άλεξ Κλάουζεν από τη Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc παρατήρησε έναν παλιό ναυτικό χάρτη, γνωστό ως πορτολάνο.

Ο οίκος Christie's είχε χρονολογήσει τον χάρτη μεταξύ 1500 και 1525 με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων.

Getty Map Sold by Christie’s for $239,400 Is Rare Nautical Chart from 14th Century Worth $7.5 M https://t.co/u2pWVf6AU5 pic.twitter.com/lrE1oD48HV — Eltío Esse #Art (@EltioEsse_Art) October 26, 2023

Ο Γκέτι και η σύζυγός του τον είχαν αγοράσει επίσης από τον οίκο Christie's κατά τη διάρκεια δημοπρασίας το 1993. Το ζευγάρι είχε αποκαταστήσει τον χάρτη και για χρόνια ήταν κρεμασμένος στη βιβλιοθήκη του αρχοντικού τους στο Σαν Φρανσίσκο. Πλήρωσαν τότε περίπου 56.500 βρετανικές λίρες για τον χάρτη, περίπου 85.000 δολάρια.

Ο Κλάουζεν πρόεδρος της Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc., ο οποίος μελετά ιστοσελίδες δημοπρασιών, πωλήσεων ακινήτων και άλλων εμπόρων αναζητώντας χάρτες αντίκες, χειρόγραφα και σημαντικά ιστορικά έγγραφα που έχουν ξεχαστεί ή αγνοηθεί, μερικές φορές για δεκαετίες, υποψιάστηκε ότι ήταν πολύ παλαιότερος. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μαζί με την ομάδα του αγόρασαν τον χάρτη από τον Christie's έναντι 239.400 δολαρίων.

Μετά από μήνες έρευνας -συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης χρωστικών, της πολυφασματικής απεικόνισης, καθώς και διαβουλεύσεων με μελετητές ο Κλάουζεν και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο χάρτης σε περγαμηνή πιθανότατα δημιουργήθηκε στη Βενετία γύρω στο 1360.

Η νέα ημερομηνία κάνει το απόκτημα από το ίδρυμα Γκέτι τον παλαιότερο χάρτη - πορτολάνο στις ΗΠΑ—παλαιότερο από όσους ανήκαν στους επιχειρηματικούς τιτάνες και τους κυνηγούς πορτολάνων Χένρι Χάντινγκτον, Τζ. Π. Μόργκαν ή σε Μουσεία και Βιβλιοθήκες.

Ο Άλεξ Κλάουζεν τόνισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Los Angeles Times, ότι το εύρημά του αξίζει 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο χάρτης είναι ο μοναδικός πλήρης πορτολάνος του 14ου αιώνα που είναι γνωστό ότι υπάρχει εκτός Ευρώπης και πολύ σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής χαρτογραφίας της Μεσογείου, ανέφερε ο Ρίτσαρντ Φλέντερερ ανεξάρτητος ακαδημαϊκός που ειδικεύεται στον τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

