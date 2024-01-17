Η «Κάρμεν» του Ζωρζ Μπιζέ, μία από τις διασημότερες όπερες όλων των εποχών, επιστρέφει στη σκηνή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης (ΜET) σε μια νέα συναρπαστική παραγωγή, η οποία μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου (19:55) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (με ελληνικούς υπότιτλους).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η διεθνώς αναγνωρισμένη Κάρρι Κράκνελ που, με το δημοφιλέστατο λυρικό έργο του σπουδαίου Γάλλου μουσουργού, κάνει το ντεμπούτο της στη ΜΕΤ, όπως άλλωστε και η πρωταγωνίστρια της παράστασης, η Αϊγκούλ Ακμέτσινα, μία από τις πιο εκθαμβωτικές μετζοσοπράνο της νέας γενιάς.

Στον ρόλο του εραστή της, Δον Χοσέ, ο καταξιωμένος τενόρος Πιοτρ Μπετσάλα, ο οποίος άφησε άριστες εντυπώσεις στο κοινό της MET με τις περσινές ερμηνείες του στην «Φεντόρα» του Τζορντάνο και στον «Λόενγκριν» του Βάγκνερ. To υπέρλαμπρο καστ τεσσάρων αστέρων της «Κάρμεν» συμπληρώνουν δύο εξαίρετοι Αμερικανοί λυρικοί τραγουδιστές, η σοπράνο Έιντζελ Μπλου που ενσαρκώνει την πιστή Μικαέλα και ο μπασοβαρύτονος Κάυλ Κέτελσεν που ερμηνεύει τον ρόλο του αλαζονικού ταυρομάχου Εσκαμίγιο. Τα σκηνικά της «Κάρμεν» σχεδίασε ο Μάικλ Λιβάιν, και τα κοστούμια, ο Τομ Σκατ. Ο Ιταλός μαέστρος Ντανιέλε Ρουστιόνι διευθύνει το πασίγνωστο αριστούργημα του Μπιζέ, το οποίο περιλαμβάνει δύο από τις διασημότερες άριες του λυρικού ρεπερτορίου: τη «Habanera» και «Το τραγούδι του ταυρομάχου».

Μια κλασική ιστορία μέσα από μια σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση

Η «Κάρμεν» ανέβηκε για πρώτη φορά το 1845 στην Opéra-Comique του Παρισιού σε λιμπρέτο των Ανρί Μεϊλάκ και Λυντοβίκ Αλεβύ, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του Γάλλου συγγραφέα Προσπέρ Μεριμέ. Έκτοτε, η ακαταμάχητα εκρηκτική πρωταγωνίστρια του Ζωρζ Μπιζέ έχει κατακτήσει πολλές γενιές θεατών, ενώ συνεχίζει να γοητεύει και το νεότερο κοινό χάρη στις αναγνωρίσιμες μελωδίες που τραγουδά, αλλά και στην ατίθαση και γεμάτη πάθος προσωπικότητά της.

Στη δική της σκηνοθετική «ανάγνωση», η Αγγλίδα Κάρρι Κράκνελ, γνωστή στο ελληνικό κοινό κυρίως από την τακτική της συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο πλαίσιο των μεταδόσεων NTLIVE, μεταφέρει τη δράση της «Κάρμεν» στο σήμερα, παρουσιάζοντας με σύγχρονη ματιά μια κλασική ιστορία. Διεισδύει με τόλμη τον δραματικό πυρήνα της και ανασύρει από τα βάθη του θέματα απολύτως επίκαιρα στην εποχή μας: έμφυλη βία, καταχρηστικές εργασιακές σχέσεις, επιθυμία του ατόμου να σπάσει τα κοινωνικά δεσμά.

Τιμές εισιτηρίων: από 8 έως 25 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

