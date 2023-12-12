Μία σκηνή, δύο πιάνα και το ίδιο άτομο να παίζει και στα δύο ...ταυτόχρονα. Δεν πρόκειται για κλωνοποίηση, ούτε για οφθαλμαπάτη. Είναι απλώς μία ακόμη ιδιαίτερη παράσταση που δίνει η Έλενα Ξυδιά, με βοηθό της αυτή τη φορά την τεχνολογία.

Πρόκειται για τη μουσικό που έχουμε δει να παίζει πιάνο στον αέρα πάνω από την Κοιλάδα των Τεμπών, μέσα στη λίμνη της Καστοριάς και σε άλλα μέρη της χώρας με απίστευτη φυσική ομορφιά. Το νέο της εγχείρημα, πάντα με τον σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη στο πλευρό της, απαιτεί να παίξει πιάνο με ...τον εαυτό της και με άλλους μουσικούς που θα φαίνονται στη σκηνή, αλλά δεν θα βρίσκονται εκεί στην πραγματικότητα.

«Το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου» θα παρουσιαστεί στη σκηνή του θεάτρου Αθήναιον στις 27 Δεκεμβρίου στις 20:00, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου θα δοθεί η ίδια παράσταση και στην Αθήνα.

«Πρόκειται για μία μάχη μεταξύ δύο πιάνων, του αληθινού, του live, στο οποίο θα είμαι εγώ πάνω στη σκηνή και στον αντίποδα, απέναντί μου θα υπάρχει ένα ολογραμματικό πιάνο, με μια ολογραμματική Έλενα Ξυδιά» δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η καλλιτέχνιδα.

Οι ...δύο γυναίκες, η Έλενα Ξυδιά και το ολόγραμμά της, θα έχουν μία διάδραση μεταξύ τους, σε μία παράσταση με τίτλο «Το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου». «Δεν πρόκειται για συναυλία ούτε για μουσική παρουσίαση κάποιου έργου. Είναι μία παράσταση με αρχή, μέση και τέλος» εξηγεί.

Εκτός από την επικοινωνία που θα έχει με το ολόγραμμά της, θα συνοδεύει με το πιάνο της και άλλα μουσικά όργανα που θα τα παίζουν ολογράμματα μουσικών. «Θα είναι σαν να παρακολουθούμε ένα μουσικό σύνολο ζωντανά μπροστά μας, όμως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βρίσκονται εκεί, θα είναι ολογράμματα, σε κανονικό μέγεθος. Θα δούμε βιολί, ακορντεόν, φλάουτο...» λέει χαρακτηριστικά και δεν αποκλείει το γεγονός οι ίδιοι μουσικοί να βρίσκονται ανάμεσα στο κοινό, στις θέσεις των θεατών.

Η παράσταση θα περιλαμβάνει μουσική τόσο του διεθνούς όσο και του ελληνικού ρεπερτορίου, η οποία θα προκαλεί συναισθήματα και εικόνες στους θεατές, αφού και αυτή θα «συνομιλεί» με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, όταν παίξουμε το "χάρτινο το φεγγαράκι", δίπλα θα εμφανιστεί ολογραμματικά ένα τεράστιο φεγγάρι», εξηγεί η Έλενα Ξυδιά.

