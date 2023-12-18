Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναπτύσσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της με τη ΔΕΗ

H Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής της συνεργασίας με τη ΔΕΗ. Μετά την ανάληψη της χορηγίας του Έτους Κάλλας και των παραγωγών όπερας Οι αστραπές και Μποέμ, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη χορηγία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η χορηγία θα καλύψει το έτος 2024 και θα αφορά τις παραγωγές Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα, The Last Five Years, Ο αποτυχημένος, Φως! ω, πού είναι το φως;, Η φωνή των Βακχών, Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ που θα παρουσιαστούν έως τον Ιούλιο του 2024, καθώς και τις παραγωγές Σεπτεμβρίου έως Δεκεμβρίου 2024, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και πλέον με χορηγό τη ΔΕΗ, προτείνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συσπειρώνει γύρω από την πολυμορφική, εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, υποδειγματικής ακουστικής και υψηλής αισθητικής αίθουσά της στο ΚΠΙΣΝ τόσο τους φιλόμουσους, τους λάτρεις της όπερας και του μουσικού θεάτρου, όσο και τους θεατρόφιλους και τους θαυμαστές του χορού.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης επισημαίνει: «Είμαστε ευτυχείς για την εξέλιξη της συνεργασίας μας με τη ΔΕΗ. Χαιρόμαστε που αναγνωρίζεται η αξία του καλλιτεχνικού μας έργου και κατανοείται η επίδρασή του στο κοινό τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Η νέα χορηγία της ΔΕΗ προς την Εναλλακτική μας Σκηνή είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ρεπερτορίου της και στην τόλμη του προγραμματισμού της».

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ Σοφία Δήμτσα σημειώνει: «Ο ρόλος της τέχνης παραμένει καθοριστικός για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, και εμείς, ως μέρος αυτής, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργία. Η ΔΕΗ, με το πρόγραμμα "ΔΕΗ ενεργώ", στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες, και χορηγώντας τις παραστάσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ εγγυάται μια μοναδική και αξέχαστη πολιτιστική εμπειρία για το κοινό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.