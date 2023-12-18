Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης- To πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Γιορτινά προγράμματα για παιδιά, ξεχωριστές ξεναγήσεις στη νέα έκθεση «ΝοΗΜΑΤΑ.

Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την Αρχαιότητα έως Σήμερα», χριστουγεννιάτικες μελωδίες, μοναδικά δώρα στο κατάστημα και εορταστικά πιάτα στο εστιατόριο, σας περιμένουν φέτος τα Χριστούγεννα στο Μουσείο Ακρόπολης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Μουσείου.

Συγκεκριμένα, τις γιορτινές μέρες θα πραγματοποιηθούν:

Ξεναγήσεις στη νέα έκθεση «ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την Αρχαιότητα έως Σήμερα»

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου προσφέρουν ξεναγήσεις στη νέα περιοδική έκθεση ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την Αρχαιότητα έως Σήμερα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12:00, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10:00 και στις 12:00. Μαζί τους, οι επισκέπτες θα περιηγηθούν ανάμεσα σε αριστουργηματικά έργα τέχνης που προσωποποιούν έννοιες, αποτυπώνουν αλληγορίες, αναδεικνύουν ανθρώπινα πάθη και συναισθήματα, εγείρουν τη σκέψη και την ψυχή και ξεδιπλώνουν αριστοτεχνικά το νήμα που συνδέει την Αρχαιότητα με το Βυζάντιο, την Αναγέννηση και την εποχή μας. Κλείστε θέση εδώ: events.theacropolismuseum.gr

Εορταστικό πρόγραμμα για παιδιά «Δώσε σχήμα και μορφή … σε γιορτή μοναδική!»

Φέτος τα Χριστούγεννα οι μικροί φίλοι του Μουσείου Ακρόπολης θα πάρουν χαρτιά, χρώματα, ψαλίδια και μπογιές, θα επιστρατεύσουν όλη τη φαντασία τους και θα δώσουν πρόσωπο, σχήμα και μορφή σε μία αγαπημένη έννοια: τη Γιορτή. Και όχι μόνο αυτό… Μαζί με τους αρχαιολόγους θα ανακαλύψουν πώς και γιατί οι αρχαίοι Αθηναίοι έδιναν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και σε άλλες έννοιες, όπως στις εποχές του χρόνου, τον έρωτα, τον ήλιο, τη νίκη και πολλές ακόμα. Αν έχετε παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών, το Μουσείο Ακρόπολης σας περιμένει το Σάββατο 23/12, την Κυριακή 24/12, την Πέμπτη 28/12, την Παρασκευή 29/12 και την Κυριακή 31/12 στις 11:00 & στις13:00. Κλείστε θέση εδώ: events.theacropolismuseum.gr (Οι κρατήσεις ξεκινούν στις 18/12). Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου και τον Τομέα Ενημέρωσης & Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες

Κάθε Παρασκευή μπορείτε να παρατείνετε την επίσκεψή σας στους εκθεσιακούς χώρους έως τις 22:00 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως τα μεσάνυχτα να απολαύσετε ένα εορταστικό δείπνο με θέα στη φωτισμένη Ακρόπολη (τηλεφωνικές κρατήσεις εστιατορίου: 210 9000915). Τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με καφέ, γλυκό και γιορτινές μουσικές εκδηλώσεις στο ισόγειο του Μουσείου.

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. η Ορχήστρα και Χορωδία του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής «Φοίβος Ανωγειανάκης» σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ θα παρουσιάσει παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, υπό την επιμέλεια των διδασκαλισσών τους Ελένης Μπαΐλη και Ευαγγελίας Χαλδαιάκη αντίστοιχα.

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι ο Όμιλος Βρακοφόρων Ρεθύμνου Κρήτης θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς και κρητικά κάλαντα, ενώ για το κλείσιμο του έτους, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι, το Μουσείο θα φιλοξενήσει το σύγχρονο μουσικό σύνολο Music Odyssey του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ το οποίο θα παίξει γνωστά χριστουγεννιάτικα και άλλα δημοφιλή τραγούδια, υπό την επιμέλεια του δασκάλου τους, Γιάννη Μαλαφή.

Δώρα για τις γιορτές

Τέλος, στο κατάστημα του ισογείου οι επισκέπτες θα βρουν όμορφα αναμνηστικά εμπνευσμένα από την έκθεση "ΝοΗΜΑΤΑ. Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την Αρχαιότητα έως Σήμερα", αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα για τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Ανάμεσά τους είναι το γούρι του Μουσείου για το 2024, εμπνευσμένο από έναν μικρό χάλκινο τροχό, που αφιερώθηκε στο ιερό της Ακρόπολης γύρω στο 480-470 π.Χ. Ο τροχός θεωρείται σύμβολο της τύχης και των απρόβλεπτων γυρισμάτων της, της αστάθειας και του ευμετάβλητου στην ανθρώπινη ζωή.

