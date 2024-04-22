Ο Δήμος Ασπροπύργου και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πνευματικού Κέντρου, στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων της Διεύθυνση Πολιτισμού, διοργανώνει μια πρωτότυπη μουσική παράσταση – συναυλία με τον τίτλο, «Η μάνα του Χριστού».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας», το Σάββατο 27 Απριλίου και ώρα 8 μ.μ.

Η μουσική αυτή παράσταση είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας ως Μάνας του Χριστού, ως Μάνας των ανθρώπων, ως προστάτιδα όλων μας. Αποτελείται από ποικίλα μουσικά ερεθίσματα, καθώς και από εμβληματικά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών. Αυτά τα ακούσματα έρχονται να μας εισάγουν στην ζωογόνο εποχή της άνοιξης και να μας μεταφέρουν με όχημα την μουσική μας κληρονομιά, από το σκοτάδι στο φώς, από τον θάνατο στη ζωή!

Μας ετοιμάζουν για την Ανάσταση.

Αυτό το εγχείρημα το αναλαμβάνουν, η Σοφία Μάνου, η οποία υπογράφει την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης και ερμηνεύει τα τραγούδια, με την συνοδεία της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και η ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη, η οποία αφηγείται τα πρωτότυπα για την εκδήλωση κείμενα, του Ρένου - Νεκτάριου Παυλάκη.

Συμμετέχει η Χορωδία του 1ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Μουσικής Κωνσταντίνου Χαρίση. Τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών της συναυλίας πραγματοποίησε ο Θεοδόσης Συκιώτης, ενώ τη διεύθυνση της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» έχει ο Γεώργιος Δεμελής.

Είσοδος ελεύθερη!

