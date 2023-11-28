Σουφλί: «Εικόνες από Μετάξι» από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Το φωτογραφικό έργο με τίτλο «Εικόνες από Μετάξι» υλοποίησε το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης συνεχίζοντας τη δημιουργική του πορεία και ακολουθώντας την φιλοσοφία για συνεχή ανανέωση και εξέλιξη.

«Οι φωτογράφοι του Κέντρου, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ως μέσο δημιουργικής έκφρασης, φωτογράφισαν το μετάξι. Η διαδρομή από τη μουριά μέχρι το ύφασμα του μεταξιού κρύβει ιστορίες και στιγμές που αποτυπώθηκαν μέσα από τον φωτογραφικό φακό μοναδικά. Έργα τέχνης, από έναν άλλο κόσμο - παράλληλο από αυτόν που βιώνουμε» αναφέρουν οι δημιουργοί.

Το φωτογραφικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα τυπώθηκε πάνω σε ύφασμα από μετάξι. Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν στο Σουφλί, την πρωτεύουσα του μεταξιού, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη, φέρνοντας το κοινό σε επαφή με ένα «διπλό» έργο τέχνης. Το ύφασμα από μετάξι προϊόν 100% βιολογικής καλλιέργειας και τις εικόνες από όλη την διαδικασία παραγωγής του.

Οι δημιουργοί - φωτογράφοι που συμμετέχουν στο φωτογραφικό έργο «Εικόνες από Μετάξι» είναι: Νίκος Ανδρεαδάκης, Γιάννης Γκόγκος, Χριστίνα Γκούσιου, Ηλίας Γρηγοριάδης, Γεωργία Δημητρίου, Νίκος Ζωάκης, Δημοσθένης Καραγεωργίου, Μιχάλης Μπολιάκης, Γιάννης Μπουλταδάκης, Ηλίας Παπαδάκης, Κατερίνα Παπαπαναγιώτου, Γιούλα Πατσή, Ανέζα Σπανοπούλου, Τζούλια Τσιρίδου.

Στόχος του πρότζεκτ είναι, μέσω της φωτογραφικής τέχνης, το ευρύ κοινό να ανακαλύψει και να μάθει για την τέχνη του μεταξιού μέσα από εικόνες, δημιουργίες των φωτογράφων, αλλά και να επιτευχθεί η ανάδειξη και προβολή της τέχνης του μεταξιού καθώς και η σύγχρονη έκφραση μέσω της φωτογραφικής τέχνης.

Το αποτέλεσμα του έργου θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό, με τις δύο εκθέσεις φωτογραφίας στο Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη, οι οποίες υλοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και του Δήμου Σουφλίου καθώς και την υποστήριξη του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από 1 έως 6 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού, στο Σουφλί, και τα εγκαίνιά της έχουν προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.