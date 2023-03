Gary Rossington: Πέθανε ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Lynyrd Skynyrd

Το μοναδικό μέλος του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος που συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ του, ο Γκάρι Ρόσινγκτον επέζησε από το αεροπορικό δυστύχημα του 1977, στο οποίο σκοτώθηκαν αρκετοί από τους συναδέλφους του

Ο Γκάρι Ρόσινγκτον, ο κιθαρίστας των Lynyrd Skynyrd πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Δεν έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του κιθαρίστα, ο οποίος πέθανε την Κυριακή 5 Μαρτίου, σχεδόν τέσσερις μήνες πριν το συγκρότημα ξεκινήσει την επόμενη περιοδεία του. Ο κιθαρίστας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και δεκαετίες, μεταξύ των οποίων μια καρδιακή προσβολή το 2015, ενώ είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς το 2021.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Lynyrd Skynyrd έγραψαν: «Με βαθύτατη συμπάθεια και θλίψη πρέπει να ενημερώσουμε, ότι χάσαμε σήμερα τον αδελφό, φίλο, μέλος της οικογένειας, τραγουδοποιό και κιθαρίστα μας, Gary Rossington. Ο Γκάρι είναι τώρα με τους αδελφούς του Skynyrd και την οικογένειά του στον ουρανό και παίζει όμορφα, όπως κάνει πάντα».

Το 2016, ο Γκάρι Ρόσινγκτον δήλωσε ότι είχε αποφασίσει να συνεχίσει να παίζει, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

«Είναι απλά στο αίμα μου. Είμαι απλά ένας παλιός κιθαρίστας και έχουμε περάσει όλη μας τη ζωή και τις 10.000 ώρες δουλειάς για να καταλάβουμε πώς να παίζουμε και να το κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι όταν έχεις κάτι να κάνεις για τον εαυτό σου, πρέπει να το συνεχίσεις και να συνεχίσεις την τέχνη σου. Όταν αποσυρθείς, τι ακολουθεί; Μου αρέσει να ψαρεύω, αλλά πόσα από αυτά μπορείς να κάνεις, σωστά;», είχε δηλώσει ο ίδιος.

Γεννημένος στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το 1951, ο Ρόσινγκτον ήταν στο συγκρότημα από το 1964. Ήθελε να γίνει παίκτης του μπέιζμπολ, αλλά αφού άκουσε τους Rolling Stones, στράφηκε στη μουσική.

Το μπέιζμπολ όμως «οδήγησε» στους Lynyrd Skynyrd: Ο Ρόσινγκτον, ο Burns και ο Junstrom γνώρισαν τον τραγουδιστή Ronnie Van Zant, ο οποίος έπαιζε σε μια αντίπαλη ομάδα μπέιζμπολ, σε έναν αγώνα και έπαιζαν μαζί στο υπόστεγο του σπιτιού των γονιών του Burns.



Μετά από μερικές αλλαγές στο όνομα, τελικά κατέληξαν στο Lynyrd Skynyrd, που πήρε το όνομά του από τον Leonard Skinner, έναν αυστηρό δάσκαλο στο σχολείο του 16χρονου Ρόσινγκτον.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 1973 και περιείχε το εννιάλεπτο κομμάτι «Free Bird», το οποίο έγινε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Skynyrd. Ο Ρόσινγκτον συνυπογράφει το «Sweet Home Alabama», μια επιτυχία από το δεύτερο άλμπουμ τους, καθώς και πολλά άλλα κομμάτια των Skynyrd, όπως τα «I Ain't The One«, «Things Goin' On», «Don't Ask Me No Questions» και «Gimme Back My Bullets».

Το 1977, ένα αεροπλάνο που μετέφερε το συγκρότημα συνετρίβη στο Μισισιπή, σκοτώνοντας τον Van Zant, τον κιθαρίστα Steve Gaines, την αδελφή του και την τραγουδίστρια Cassie Gaines, τον βοηθό manager Dean Kilpatrick και τους δύο πιλότους. Είκοσι άτομα στο αεροπλάνο επέζησαν, συμπεριλαμβανομένου του Ρόσινγκτον, ο οποίος έπεσε αναίσθητος και ξύπνησε με την πόρτα του αεροπλάνου πάνω του.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.