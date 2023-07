Forest Fest: Ένα Μουσικό Φεστιβάλ σε χωριό της Ιρλανδίας

Το Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών - Forest Fest διοργανώνεται στις 21-23 Ιουλίου στο χωριό Ίμο, στην κομητεία Λις της Ιρλανδίας

Δικηγόρος δημιούργησε το Μουσικό Φεστιβάλ των ονείρων του «χωρίς ταλαιπωρία» στην κεντρική Ιρλανδία.

Το Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών - Forest Fest διοργανώνεται στις 21-23 Ιουλίου στο χωριό Ίμο, στην κομητεία Λις της Ιρλανδίας.

Τα συγκροτήματα Sister Sledge, Suede, James και The Proclaimers θα δώσουν συναυλίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν 10.000 θαμώνες κάθε βράδυ.

Ο 54χρονος Φίλιπ Μάχερ ανέφερε στην εφημερίδα Standard πώς αποφάσισε να διοργανώσει το Forest Fest.

«Πριν από μερικά χρόνια, άκουγα τη λίστα με τα τραγούδια μου στο Spotify και ήταν από τους The Stunning, Something Happens και Aslan, όλες αυτές τις υπέροχες ιρλανδικές μπάντες» είπε.

«Διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να συνδεθώ με άλλα Φεστιβάλ για άνω των 30 ετών - μου φάνηκαν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, τόσο να μπω μέσα όσο και να βγω από αυτά. Ήμασταν στο εξωτερικό το 2019 και άρχισα να δουλεύω με φορητό υπολογιστή για το όνειρό μου για ένα εναλλακτικό Φεστιβάλ - έχοντας καλές επαφές από άλλες εκδηλώσεις - και μέσα σε τρεις με τέσσερις ώρες, μπόρεσα να κλείσω το 25% των συμμετεχόντων καλλιτεχνών» διευκρίνισε.

Τον περασμένο χειμώνα, όπως ανέφερε, εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά ώρας για να κλείσει συγκροτήματα που έκαναν περιοδείες σε πόλεις της Αυστραλίας, της Αμερικής και του Καναδά - και τα έπεισε να ανέβουν στις σκηνές του Forest Fest, στο Ίμο.

«Ήθελα ειλικρινά να δημιουργήσω ένα εναλλακτικό Φεστιβάλ με τις πιο ποιοτικές μπάντες και μια πραγματικά καλή εμπειρία για ένα μεγαλύτερης ηλικίας κοινό» σημείωσε.

«Είναι το Φεστιβάλ, στο οποίο κινείστε πολύ εύκολα, ο χώρος είναι 6 εκτάρια, αλλά μπορείτε να πάτε από τη μια σκηνή στην άλλη μέσα σε λίγα λεπτά» συμπλήρωσε. Τόνισε ακόμη ότι ο πληθυσμός του χωριού τις ημέρες του Φεστιβάλ αυξάνεται κατά 40 φορές και επωφελούνται ξενοδόχοι και καταστηματάρχες.

Οι Suzanne Vega, Peter Hook and the Light, Gabrielle και Alabama 3 συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 100 καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.