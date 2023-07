Taylor Swift: Κάνει ρεκόρ πωλήσεων σε λιγότερο από μια εβδομάδα με το άλμπουμ της «Speak Now»

Το «Speak Now (Taylor's Version)» είναι μια επανεκτέλεση του τρίτου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2010

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το επαναηχογραφημένο άλμπουμ της «Speak Now» και σε λιγότερο από μία εβδομάδα ήδη κάνει πωλήσεις που «σπάνε» ρεκόρ. Σύμφωνα με το Billboard, πρόκειται για τον δίσκο που έχει κάνει τις περισσότερες πωλήσεις για το 2023.

Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αφού και το άλμπουμ της «Midnights» είχε κάνει ντεμπούτο με 1,14 εκατ. πωλήσεις!

Σε εγχώριο επίπεδο, το «Speak Now (Taylor's Version)» μεταδόθηκε περισσότερες από 200 εκατ. φορές μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες. Το κομμάτι που ακούστηκε περισσότερο είναι το «I Can See You», με 13 εκατ. streams.

Η 12 φορές νικήτρια των Grammy θα ξεπεράσει το ρεκόρ της Barbra Streisand που ήταν 11 και η Swift θα κατέχει τα περισσότερα ντεμπούτα άλμπουμ Νο. 1 μεταξύ όλων των γυναικών καλλιτεχνών με συνολικά 12.

Το «Speak Now (Taylor's Version)» είναι μια επανεκτέλεση του τρίτου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2010. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις των 14 κομματιών του αρχικού άλμπουμ καθώς και οκτώ ακυκλοφόρητα τραγούδια.

