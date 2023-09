«Φάντασμα του Κάντερβιλ»: Επιστρέφει στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Βεάκη Πολιτισμός 15:28, 07.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από 22 Οκτώβρη, Κυριακές στις 12:00 και καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία