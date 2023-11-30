Η Εθνική Λυρική Σκηνή αποχαιρετά με θλίψη τρία διακεκριμένα μέλη της καλλιτεχνικής της οικογένειας, την υψίφωνο Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη, τη μεσόφωνο Λίνα Τέντζερη και τον βαθύφωνο, μέλος της Χορωδίας της ΕΛΣ, Παύλο Σαμψάκη που έφυγαν από τη ζωή.

Η υψίφωνος Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη, μέλος του ensemble των πρωταγωνιστών της ΕΛΣ με σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου και τη μελοδραματική σχολή Citylit, ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Εθνική Λυρική Σκηνή το 1989. Μέσα σε τρεις δεκαετίες ερμήνευσε ρόλους υψιφώνου σε πολυάριθμες παραγωγές όπως Χαίνζελ και Γκρέτελ, Ο γυρισμός, Ο μαγικός αυλός, Το μέντιουμ, Τραβιάτα, Το σπίτι των τριών κοριτσιών, Αδριανή Λεκουβρέρ, Ο μυστικός γάμος, Θαΐς, Οι γάμοι του Φίγκαρο, Πήτερ Γκράιμς, Η Κρητικοπούλα, Θυμήσου εκείνα τα χρόνια (Αφιέρωμα στον Σακελλαρίδη), Οι απάχηδες των Αθηνών, Χριστίνα, Ο κουρέας της Σεβίλλης, Ριγολέττος, Η πονηρή αλεπουδίτσα, Θέλω να δω τον Πάπα κ.ά.

Η μεσόφωνος Λίνα Τέντζερη (κεντρική φωτογραφία), με σπουδές στο Εθνικό Ωδείο και στη Μουσική Ακαδημία Κιτζιάνα της Σιένας, συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή από το 1979 έως το 1999 πρωταγωνιστώντας σε πάνω από 35 παραγωγές όπερας. Στη σκηνή του Θεάτρου Ολύμπια ερμήνευσε με ξεχωριστή επιτυχία ρόλους όπως, μεταξύ άλλων, την Ατσουτσένα στον Τροβατόρε, τη Σαρλότ στον Βέρθερο, τη Φενένα στον Ναμπούκκο, τη Λόλα στην Καβαλλερία ρουστικάνα και τη Μανταλένα στον Ριγολέττο.

Ο βαθύφωνος Παύλος Σαμψάκης, με σπουδές στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας, ήταν μέλος της Χορωδίας της ΕΛΣ από το 1991, ενώ από το 1997 ξεκίνησε να ερμηνεύει και σολιστικούς ρόλους σε παραγωγές της ΕΛΣ όπως, μεταξύ άλλων, Ναμπούκκο, Τα παραμύθια του Χόφμαν, Αντρέα Σενιέ, Οθέλλος, Τόσκα κ.ά. Στις 9 Δεκεμβρίου επρόκειτο να ερμηνεύσει τον ρόλο του Τελωνειακού στην Μποέμ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν, με ανακοίνωσή τους, τα συλλυπητήριά τους στους οικείους τους και τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο των τριών συναδέλφων και διακεκριμένων καλλιτεχνών.

