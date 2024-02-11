Sylvia Plath: Το ταλέντο, η ομορφιά, η ευθραυστότητα μιας γυναικείας ψυχής…

Σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η Σύλβια Πλαθ, ίσως η πιο πρωτοπόρα ποιήτρια της «εξομολογητικής ποίησης», καθώς και αξιοθαύμαστη συγγραφέας του 20ου αιώνα.

Μερικά από τα πιο διάσημα έργα της είναι οι ποιητικές της συλλογές «Άριελ» και «Ο Κολοσσός και άλλα ποιήματα», για το οποίο κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ, μένοντας έτσι στην ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε Πούλιτζερ μετά θάνατον. Φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το μοναδικό της μυθιστόρημα, «Ο Γυάλινος Κώδων», ένα ημι-αυτοβιογραφικό βιβλίο, που μιλούσε για την κατάθλιψη που αντιμετώπιζε. Όπως όλα τα έργα της, έτσι και αυτό, εξερευνούσε θέματα όπως η φύση, ο θάνατος, ο εαυτός, η ψυχική υγεία.

Η Σύλβια Πλαθ ήταν μία δυναμική συγγραφέας, που έδειξε στον κόσμο μας πόση δύναμη κρατούν οι λέξεις, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι γυναίκες -αλλά και οι άντρες- δεν τολμούσαν να συζητήσουν ανοιχτά για τα θέματα που εκείνη έγραφε, αλλά και βίωνε.

Στις 11 Φεβρουαρίου το 1963, αφαίρεσε τη ζωή της. Ήταν μόλις 30 ετών. Εμείς την θυμόμαστε μέσα από τα λόγια της για τη ζωή, τον έρωτα και τον θάνατο, που συνεχίζουν να μας εμπνέουν μέχρι σήμερα.

