Ηχητικό ντοκουμέντο: Ο Ενρίκο Καρούζο τραγουδάει «Una Furtiva Lagrima» το 1904 – Φωνή που θα ζήλευε ο Παβαρότι; Πολιτισμός 09:38, 10.08.2023

Ο Ιταλός τενόρος εντυπωσιάζει, «υπερισχύοντας» κατά κάποιο τρόπο και των φτωχών μέσων ηχογράφησης της εποχής, δίνοντας μια ιδέα γιατί έγινε ένας σταρ των αρχών του 20ου αιώνα