Μιχαήλ Άγγελος: «Μυστικό δωμάτιο» του καλλιτέχνη ανοίγει τις πόρτες του στη Φλωρεντία

Μία πρώην αποθήκη κάρβουνου όπου πιστεύεται ότι κρύφτηκε ο μεγάλος καλλιτέχνης της Αναγέννησης Μιχαήλ Άγγελος για να γλιτώσει από έναν εξαγριωμένο Πάπα θα ανοίξει για το κοινό στις 15 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε την Τρίτη ένα μουσείο στη Φλωρεντία.

Το «μυστικό δωμάτιο» του Μιχαήλ Άγγελου βρίσκεται στο εσωτερικό του Παρεκκλησίου των Μεδίκων και περιέχει σκίτσα με κάρβουνο ανθρώπινων μορφών που έχουν αποδοθεί στον καλλιτέχνη, ο οποίος λέγεται ότι κατέφυγε εκεί το 1530.

Το μικρό δωμάτιο, μήκους 10 μέτρων, πλάτους τριών μέτρων και ύψους 2-1/2 μέτρων στην κορυφή του θόλου, χρησιμοποιήθηκε κάποτε για την αποθήκευση κάρβουνου πριν ανακαλυφθεί ξανά κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης το 1975.

Ο Paolo Dal Poggetto, τότε διευθυντής του Μουσείου του Παρεκκλησίου των Μεδίκων, απέδωσε πολλά από τα σχέδια που βρέθηκαν στους τοίχους στον Μιχαήλ Άγγελο, αν και άλλοι το έχουν αμφισβητήσει έκτοτε. Ο Dal Poggetto πίστευε ότι ο καλλιτέχνης είχε βρει καταφύγιο στο δωμάτιο αφού είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Πάπα Κλήμη Ζ΄.

