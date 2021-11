Η αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωγραφικά έργα και σχέδια του Αλέξανδρου Γεωργίου με τον τίτλο “Πρίγκιπας με μπλε κορώνα συναντά την οικογένεια στο σώμα του”.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα με λάδι σε καμβά και σχέδια που ο καλλιτέχνης δημιούργησε στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα από το 2017 μέχρι σήμερα. Τα έργα αναπαριστούν έναν κόσμο πολύχρωμο, στον οποίο περιφέρονται, κατοικούν, και συσχετίζονται πλάσματα αινιγματικά, άλλοτε ανθρωπόμορφα και άλλοτε όχι, που μοιάζουν να έρχονται από το χώρο του ασυνείδητου.

Ο Γεωργίου είναι κυρίως γνωστός για τα ταξιδιωτικά του έργα στο Ιράν και την Ινδία όπου γνωστοί και άγνωστοι παραλήπτες λάμβαναν μέσω του ταχυδρομείου τα έργα που έφτιαχνε καθώς ταξίδευε -κυρίως χειροποίητες κάρτες κι επιζωγραφισμένες ασπρόμαυρες φωτοτυπίες φωτογραφιών που τραβούσε. Από τη γέννηση του γιου του το 2017, τα ταξιδιωτικά έργα έδωσαν τη θέση τους στη ζωγραφική -μία συνέχεια της τριβής του με το μέσο τα πρώτα χρόνια της πορείας του, που παραμένει λιγότερο γνωστή.

Ο τίτλος είναι δανεισμένος από έργο της έκθεσης και θυμίζει παραμύθι. Ο πρίγκιπας είναι παιδί, η κορώνα του είναι μπλε και συναντά στο σώμα του την οικογένεια, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε ένα όνειρο. Ίσως έχει αποκοπεί από αυτήν και τη συναντά στο σώμα του ως πόνο απουσίας.

Ο Γεωργίου είναι κυρίως γνωστός για τα ταξιδιωτικά του έργα από το Ιράν και την Ινδία. Καθώς ταξιδεύει, ο καλλιτέχνης φτιάχνει χειροποίητες κάρτες κι επιζωγραφίζει ασπρόμαυρες φωτοτυπίες φωτογραφιών του από τα μέρη που επισκέπτεται και στη συνέχεια τα ταχυδρομεί σε γνωστούς και άγνωστους παραλήπτες δημιουργώντας έτσι μια συνομιλία και μια αίσθηση της εμπειρίας και του χρόνου.

Το ταξίδι του Γεωργίου σε απόμακρα σημεία του πλανήτη μεταπλάθεται τώρα με όχημα τη ζωγραφική σε ένα εσωτερικό ταξίδι στα βάθη του εαυτού. Εκεί συναντά κι από εκεί ανασύρει για να μεταφέρει στην ζωγραφική του, χαρακτήρες που ανήκουν σε έναν κόσμο μυστήριο, μαγικό, χαρούμενο και θλιμμένο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Αλέξανδρος Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΒΑ 1996) και φωτογραφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του School of Visual Arts της Νέας Υόρκης (MFA 1998).

Επιλογή ατομικών εκθέσεων

Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής τέχνης, "μεταΘεοί", 2017; ΕΜΣΤ, "Χωρίς δικό μου όχημα Ι-V", 2012; γκαλερί Ελένη Κορωναίου "Ένας Χρόνος στο Βαρανάσι", 2010.

Επιλογή ομαδικών εκθέσεων

Οπτικοποιώντας την ανθρωπότητα, MOMus Resilience project, 2020/ Out Score, Γλυπτό Θέατρο Αιξωνής, Αθήνα, 2019/ Curved arrows, K-R-A-S, Βιένη 2019/ Stopping point, Daily Lazy Project, Αθήνα 2017/ Πλάσματα μιας μέρας, Art Athina, Αθήνα 2016/ Κενοφοβία, CAN Χριστίνα Ανδρουλιδάκη gallery, Αθήνα, 2015/ Fremd bin ich eingezogen…, Kunstverein Heidelberg, 2014/ No country for Young Men, BOZAR, Βρυξέλλες, 2014/ Liquid Assets, Steirischer Herbst, Graz, 2013/ The eye is a lonely hunter: images of humankind, 4. Foto-festival, Μάνχαιμ, Λούντβιχσάφεν, Χαϊδεμβέργη, 2011/ In the country of last things, Teverina Fine Arts, Κορτόνα, 2011/ Kunsthalle Athena: The Bar, Kunsthalle Αθήνα, 2010/ Διεμπειρίες Ελλάδα 2008, EΜΣΤ, 798 Space, Πεκίνο, 2008/ Σε Ενεστώτα Χρόνο, Νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες, ΕΜΣΤ, Αθήνα, 2007/ Turbulence, 3rd Auckland triennial, Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία, 2007/ give(a)way EV+A Biennale, Λίμερικ, Ιρλανδία, 2006/ Self-Aboutness, Canal Isabel II, Μαδρίτη, 2004/ Invitational show, Curt Marcus, Νέα Υόρκη, 2001/ METRO – 1ο Βραβείο ΔΕΣΤΕ, Νέες τάσεις στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ Αθήνα, 1999/ In my room White Columns, Νέα Υόρκη, 1999/ Κολλεξιόν Άνοιξη 96, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα 1996.

Το 1999 ήταν υποψήφιος για το πρώτο βραβείο ΔΕΣΤΕ.

Εγκαίνια της έκθεσης: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, 6μμ - Διάρκεια: 24.11.21 έως 24.2.22

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τετάρτη έως Σάββατο : 12 - 6μμ

Πηγή: skai.gr