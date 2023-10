Adelaide Hall : Ποια είναι η τραγουδίστρια της τζαζ που τιμά η Google στο Doodle της Πολιτισμός 11:15, 20.10.2023 linkedin

"Με το σημερινό Doodle τιμούμε την καλλιτέχνιδα και τραγουδίστρια της τζαζ Adelaide Hall, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, έζησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι μια από τις πρώτες τραγουδίστριες της τζαζ στον κόσμο και σημαντική μορφή της Αναγέννησης του Χάρλεμ" τονίζει η Google