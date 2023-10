Burt Young: Πέθανε στα 83 του ο ηθοποιός του «Rocky»

Ο Μπερτ Γιανγκ, ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Paulie Pennino στην εμβληματική σειρά ταινιών «Rocky», πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Η κόρη του Anne Morea Steingieser επιβεβαίωσε ότι απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου.

Ενώ η καριέρα του Γιανγκ περιελάμβανε αξιόλογες ερμηνείες σε ταινίες όπως οι «Chinatown», «Once Upon A Time In America» και τηλεοπτικές σειρές όπως οι «Sopranos», θα τον θυμόμαστε πάντα για την ερμηνεία του ως τον τραχύ και αξιαγάπητο Paulie, τον κουνιάδο του Sylvester Stallone στις ταινίες «Rocky».

