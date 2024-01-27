Βρέθηκε πίκανας του Γκούσταφ Κλιμτ που είχε εξαφανιστεί εδώ και χρόνια

Ένας πίνακας του διασημότερου Αυστριακού ζωγράφου, του Γκούσταφ Κλιμτ, που ήταν επί χρόνια χαμένος, ξαναβρέθηκε πρόσφατα σε μια ιδιωτική συλλογή και θα πουληθεί σε δημοπρασία στις 24 Απριλίου.

Το «Πορτρέτο της δεσποινίδας Λίζερ» του 1917, ένα από τα τελευταία έργα του ζωγράφου, φιλοτεχνήθηκε κατά παραγγελία μιας πλούσιας εβραϊκής οικογένειας.

Η πρώτη γνωστή ιδιοκτήτρια του πίνακα πέθανε το 1943, έγκλειστη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Σήμερα ο καλοδιατηρημένος πίνακας παρουσιάστηκε στο κοινό στη Βιέννη.

Το έργο είχε εκτεθεί για πρώτη φορά το 1925 στην αυστριακή πρωτεύουσα, όπως μαρτυρά μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, η μοναδική απόδειξη της ύπαρξής του.

Στον κατάλογο των έργων εκείνης της έκθεσης αναφερόταν η ημερομηνία και ότι ήταν «ιδιοκτησία της κυρίας Λίζερ» της οποίας δινόταν και η διεύθυνση, στην οδό Αργκεντινερστράσε 20.

Τα επόμενα χρόνια, τα ίχνη του πίνακα χάθηκαν.

Επανεμφανίστηκε όταν οι σημερινοί κάτοχοί του ζήτησαν νομική συμβουλή όταν επρόκειτο να τον κληρονομήσουν από μακρινούς συγγενείς τους που τον είχαν στην κατοχή τους από τη δεκαετία του 1960.

Το τι έγινε στο ενδιάμεσο, παραμένει μυστήριο, σχολίασε στους δημοσιογράφους ο ειδικός Ερνστ Πλόιλ, του οίκου δημοπρασιών Kinsky.

Η Χενριέτε Λίζερ, μαικήνας της βιεννέζικης αβάν-γκαρντ σκηνής, παρέμεινε στη Βιέννη παρά τη ναζιστική δικτατορία. Εκτοπίστηκε το 1942 και σκοτώθηκε έναν χρόνο αργότερα.

Οι κληρονόμοι της ενημερώθηκαν και ορισμένοι πήγαν στη Βιέννη για να δουν τον πίνακα, τον οποίο δεν έχουν διεκδικήσει μέχρι και σήμερα. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κατασχέθηκε από τους Ναζί», είπε ο Πλόιλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

