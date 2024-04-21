«Τι είναι η μουσική, αν όχι ένα ξόρκι; Τι είναι η πράξη της ακρόασης, αν όχι μια συλλογική τελετουργία;» διερωτώνται οι επιμελητές του Borderline Festival της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα από τις 26 έως τις 28 Απριλίου, σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της σύγχρονης μουσικής, με τη συμμετοχή νέων Ελλήνων και ανερχόμενων διεθνών καλλιτεχνών.

Στη 13η έκδοσή του, το Borderline Festival ξεδιπλώνεται στη Στέγη και σε άλλα σημεία της Αθήνας, φέρνοντας ένα πλήθος φρέσκων μουσικών προτάσεων, σε επιμέλεια του Stegi Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Στέγης.

«Το Borderline Festival 2024 έρχεται με ένα όραμα μαγικού ρεαλισμού. Στοχεύει να διεισδύσει στην πραγματικότητα της εποχής μας, όχι μέσω της φυγής, αλλά μέσα από τη φαντασία, το όραμα και την ενσυναίσθηση πέρα από τα στεγανά. Από την Αθήνα μέχρι τη Μεσόγειο, σε μια εποχή που μαστίζεται από τον πόλεμο, την ανισότητα, την ακραία φτωχοποίηση και την αφόρητη αποξένωση, το Borderline Festival καλεί σε μια συλλογική βαθιά ακρόαση του ήχου της διαρκώς αναδυόμενης αλλαγής» αναφέρουν οι Voltnoi και Quetempo από το Stegi Radio, καλλιτεχνικοί διευθυντές του τριήμερου φεστιβάλ,.

Από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στην καρδιά της πόλης, μέχρι το Gagarin 205 και το Carhartt WIP Stage στο -1 της Στέγης, 19 Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες συνυπάρχουν σε ένα lineup που αψηφά τα είδη, όπου η Detroit techno συναντά το reggaeton και το deconstructed club. Περιπετειώδεις παραγωγοί και DJs, όπως οι Crystallmess, Bambii, aya, Sangre Nueva, AUX 88 και Rosa Pistola συναντιούνται με καλλιτέχνες της Αθήνας, όπως οι ANFS, AMKA, Frenzee και Agent Mo, δημιουργώντας μια μεγαλειώδη εμπειρία που απευθύνεται ταυτόχρονα στα αυτιά, το μυαλό και τα πόδια.

Τα highlights του Borderline Festival 2024

Το Borderline εξαπλώνεται στο κέντρο της Αθήνας, με ένα διήμερο free πάρτι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και ένα εκρηκτικό club night στο Gagarin 205, αλλά και μια βραδιά πειραματισμού στο -1 της Στέγης.

Με διεθνείς καλλιτέχνες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Borderline έρχεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρτι της Αθήνας, φέρνοντας τους καυτούς ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής με τη βασίλισσα του reggaeton Rosa Pistola, την ανεβαστική electro των AUX88 κατευθείαν από την καρδιά του Ντιτρόιτ και το ήδη θρυλικό τρίο των Sangre Nueva (Kelman Duran, Florentino, DJ Python).

Το πάρτι συνεχίζεται το βράδυ του Σαββάτου στο Gagarin 205. Πρωτοπόρα ονόματα της χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής όπως η Crystallmess, που μετράει στο δυναμικό της εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Coachella πλάι στον Frank Ocean, και ο Bill Kouligas, το πρόσωπο πίσω από τη ριζοσπαστική PAN, συνοδεύονται από την άγρια πανκ ενέργεια των Frenzee και την σαρωτική techno του ANFS.

Το φεστιβάλ κλείνει στο -1 της Στέγης με ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή του μουσικού πειραματισμού, όπως η aya, ο JJJJJerome Ellis, ο Lamin Fofana, o Trevor Mathison και οι «δικοί μας» Κωστής Κόντος και ΑΜΚΑ.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί την πρώτη μέρα και μία παράλληλη δράση με ελεύθερη είσοδο. Ένα εργαστήριο υπό την καθοδήγηση της Ελένης Ικονιάδου στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης (15:00 - 17:00), με τίτλο «Fugitive Voices», το οποίο προσκαλεί επίδοξους επιμελητές και εργαζόμενους στον πολιτισμό να επαναπροσδιορίσουν τις επιμελητικές πρακτικές ως εργαλεία για την κοινωνική αλλαγή (Η συμμετοχή στο εργαστήριο γίνεται με προκράτηση θέσης στο onassis.org).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.