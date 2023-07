BBC: Αυτή είναι η φωνή του Banksy, του μυστηριώδους street artist

Μυστήριο καλύπτει την καριέρα του διάσημου street artist Banksy, αλλά οι δημιουργοί σειράς podcast του BBC στο Radio 4 μπορεί να αποκάλυψαν κάτι για εκείνον: Τη φωνή του.

Η σειρά «Banksy Story» περιλαμβάνει ηχογράφηση του 2005 που έχει μεταδοθεί μόνο στις ΗΠΑ και η οποία, σύμφωνα με τους δημιουργούς του podcast, είναι «ανακάλυψη».

Has #Banksy's voice been revealed? A new @BBC podcast and series reckons so!



Read more here: https://t.co/ajymdrxgph @guardian @BrandGalleries @NHRMuseum @Moyseshall @West_Suffolk