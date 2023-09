Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εντάσσεται πρώτο στην Πολιτιστική Διαδρομή της ΕΕ για το κρασί Πολιτισμός 16:40, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με αυτήν την αφορμή το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γίνεται το πρώτο μουσείο – σταθμός στην Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης Iter Vitis