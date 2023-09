Πέθανε ο διάσημος Κολομβιανός γλύπτης Φερνάντο Μποτέρο Πολιτισμός 16:28, 15.09.2023 linkedin

Ο Φερνάντο Μποτέρο, γεννημένος το 1932 στο Μεντεγίν, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.