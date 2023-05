Andy Rourke: Πέθανε ο μπασίστας των The Smiths

Πέθανε ο Άντι Ρουρκ, ο μπασίστας των θρυλικών The Smiths, σε ηλικία 59 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο κιθαρίστας Τζόνι Μαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μακρά ασθένεια με καρκίνο του παγκρέατος. Ο Andy θα μείνει στη μνήμη όσων τον γνώριζαν ως μια αγαθή και όμορφη ψυχή και στους μουσικόφιλους ως ένας εξαιρετικά χαρισματικός μουσικός».

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz