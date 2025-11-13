Σε μία λαμπρή γιορτή για τα σημερινά ταλέντα της όπερας, καθώς επίσης και για τη διαχρονική δύναμη της λυρικής τέχνης που εμπνέει το κοινό και καταργεί τα σύνορα, αναδείχθηκε η τελετή απονομής των 12ων Διεθνών Βραβείων Όπερας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με οικοδεσπότη την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Οι νικητές των Διεθνών Βραβείων Όπερας, των πιο σημαντικών στον κόσμο του λυρικού θεάτρου, επελέγησαν από περισσότερες από 14.000 υποψηφιότητες από 25 χώρες. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, την οποία πλαισίωσαν ερμηνευτικά οι σολίστες, οι χορωδοί και η ορχήστρα της ΕΛΣ, αποτέλεσε η βράβευση της θρυλικής Ελληνίδας μεσοφώνου, Αγνής Μπάλτσα, για τη συνολική της προσφορά στη λυρική τέχνη.

Παράλληλα, η τελετή αποτέλεσε αφορμή για την απότιση ενός ισχυρού φόρου τιμής στην ελληνική ελληνική κλασική μουσική, καθώς επίσης και στις καλλιτεχνικές δυνάμεις της Λυρικής: Έργα των Ελλήνων συνθετών: Σπυρίδωνος Σαμάρα, Παύλου Καρρέρ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Νίκου Σκαλκώτα, Μίκη Θεοδωράκη και Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσίασαν —υπό τη μουσική διεύθυνση του Κωνσταντίνου Τερζάκη—, οι σολίστ της ΕΛΣ, Δημήτρης Πλατανιάς, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Μαρία Κοσοβίτσα, συνοδεία της Ορχήστρας, της Χορωδίας, πολυφωνικού συνόλου, του Μπαλέτου και της Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ, χάρισαν συγκινητικές ερμηνείες στα αριστουργηματικά έργα των Ελλήνων συνθετών. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία της τελετής υπέγραψε ο Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια Σκηνής της ΕΛΣ Κατερίνα Πετσατώδη.

Επιπλέον, αποσπάσματα από όπερες του Πουτσίνι ερμήνευσαν η υψίφωνος Μαρίνα Ρεμπέκα (Marina Rebeka) και ο μπασοβαρύτονος Νίκολας Μπράουνλη (Nicholas Brownlee), οι οποίοι κέρδισαν το Βραβείο Κοινού (Readers' Award) και το Βραβείο 'Ανδρα Ερμηνευτή (Male Singer), αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η Μπάτερφλάι της Ρεμπέκα στην άρια "Un bel di" ως Μπατερφλάι, από την ομώνυμη όπερα και ο Σκάρπια του Μπράουνλη στο "Te Deum", από την Τόσκα, απέσπασαν το θερμότατο χειροκρότημα του κοινού.

Από την Αθήνα και την Εθνική Λυρική Σκηνή, σε όλον τον κόσμο

«Απόψε, τιμούμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα καλλιτεχνών και οργανισμών όπερας από όλη την υφήλιο, το έργο των οποίων ανάγεται σε πρότυπο της δημιουργικότητας, της αριστείας και του συνεργατικού πνεύματος που καθορίζουν την όπερα», ανέφερε ο Χάρρυ Χάιμαν (Harry Hyman), ιδρυτής των Διεθνών Βραβείων Όπερας. «Η συνεισφορά σας εμπνέει το παγκόσμιο κοινό και διασφαλίζει τη διαρκή ζωτικότητα αυτής της μοναδικής μορφής τέχνης», είπε απευθυνόμενος στους φετινούς νικητές και υποψηφίους, δίνοντάς τους, παράλληλα, τα θερμά του συγχαρητήρια.

Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργος Κουμεντάκης, υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης από την Εθνική Λυρική Σκηνή μίας «τόσο σημαντικής διοργάνωσης διεθνούς ακτινοβολίας». «Ο κόσμος της όπερας παράγει σπουδαίο έργο και η αποψινή βραδιά θα το αναγνωρίσει και θα το ταξιδέψει από την Αθήνα στα πέρατα του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τα Διεθνή Βραβεία Όπερας φωτίζουν κάθε χρόνο τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα παγκοσμίως, τις ερμηνείες που ξεχωρίζουν, τα λυρικά θέατρα που πρωτοπορούν. Μέσα στους ιλιγγιώδεις ρυθμούς της ζωής μας και τις μεγάλες ταχύτητες του ψηφιακού κόσμου, τα βραβεία της όπερας μας προσφέρουν μια ευκαιρία να σταθούμε και να εκτιμήσουμε το υψηλό καλλιτεχνικό έργο τού σήμερα, που βάζει ένα λιθαράκι στη διαχρονία της λυρικής τέχνης. Είμαστε πολύ τυχεροί που υπηρετούμε μια τέχνη ζωντανή, μια τέχνη που αλλάζει, που αναρωτιέται, που προκαλεί συζητήσεις, μια τέχνη που παραμένει κορυφαία ως το ολοκληρωμένο απόσταγμα του ανθρώπινου πνεύματος. Εύχομαι η αποψινή βραδιά και τα βραβεία που θα δοθούν να κατακλύσουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τα social media με θετικές ειδήσεις που προάγουν το ρίσκο, την πρωτοπορία, τη γνώση, το ταλέντο και την αφοσίωση».

Για «μία ακόμη απόδειξη της διεθνούς ακτινοβολίας» της Λυρικής, που «επάξια, πλέον, συγκαταλέγεται στα κορυφαία λυρικά θέατρα του κόσμου», έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Τα Διεθνή Βραβεία Όπερας πιστοποιούν, όχι μόνον την εξωστρέφειά της, αλλά και την αναντικατάστατη πρωτοποριακή συμβολή της στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, φιλοξενώντας για πρώτη φορά την τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων Όπερας που τιμούν κορυφαίους λυρικούς καλλιτέχνες, φορείς του λυρικού θεάτρου, επιτυχημένες δημιουργίες, ενδυναμώνει τη διεθνή ακτινοβολία της, χαρίζοντας στην Ελλάδα περίοπτη θέση στον αστερισμό των χωρών που υπηρετούν, με γνώση, δημιουργική φαντασία και αφοσίωση, το λυρικό θέατρο. Επιβεβαιώνει τη φήμη της ως φιλόξενου οργανισμού, ο οποίος προσκαλεί, υποδέχεται και συνεργάζεται με διεθνώς καταξιωμένες καλλιτεχνικές προσωπικότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Μενδώνη.

Η υπουργός δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους καλλιτέχνες και δημιουργούς που βραβεύθηκαν, καθώς επίσης και να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους της ΕΛΣ «για την άρτια διοργάνωση της τελετής».

Επιπλέον, η κα. Μενδώνη απένειμε ένα από τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, το «Βραβείο για το Καλύτερο Λυρικό Θέατρο για το 2025» (2025 Opera Company Award), στο αυστριακό λυρικό θέατρο MusikTheater an der Wien. Μετά από ένα διετές διάστημα διακοπής λειτουργιών και εκτεταμένης ανακαίνισης σε ένα από τα πιο ιστορικά λυρικά θέατρα της Ευρώπης, το MusikTheater an der Wien επέστρεψε θριαμβευτικά την καλλιτεχνική περίοδο 2024/25, παρουσιάζοντας ένα τολμηρό και ευρείας εμβέλειας πρόγραμμα που καλύπτει πάνω από τέσσερις αιώνες μουσικού θεάτρου, από ολοκληρωμένες σκηνικές παραγωγές έως όπερες σε συναυλιακή μορφή και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Αποθέωση για την Αγνή Μπάλτσα

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, η θρυλική Ελληνίδα μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Lifetime Achievement Award) από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργο Κουμεντάκη.

Το κοινό των βραβείων, όρθιο, με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, αποθέωσε υποδεχόμενο την κα. Μπάλτσα, η οποία παραλαμβάνοντας το βραβείο της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη βράβευση της στην Ελλάδα. «Αισθάνομαι ευγνώμων για όσα μου έφερε η ζωή μου», ανέφερε η κα. Μπάλτσα και έκανε ειδική αναφορά σε δύο πρόσωπα: «τον σπουδαίο ευπατρίδη Χρήστο Λαμπράκη και τον Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Σημάδεψαν τη ζωή μου».

Η κα. Μπάλτσα ευχαρίστησε όλους όσους της αγάπησαν και την ακολούθησαν σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και τον Γιώργο Κουμεντάκη. «Με έπεισε να πάρω μέρος σε αυτή την τρομερή παράσταση της Ηλέκτρας», είπε αναφερόμενη στην εμφάνισή της ως Κλυταιμνήστρα στην πρώτη παραγωγή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ το 2017.

Με μια καριέρα πάνω από πενήντα ετών, η μοναδική φωνή, η δραματική της ένταση και η μαγνητική της σκηνική παρουσία εξασφάλισαν στην Αγνή Μπάλτσα διεθνή καταξίωση. Ενδεικτικό της επιδραστικότητάς της είναι ότι τραγούδησε Κάρμεν πάνω από εξήντα φορές στην Κρατική Όπερα της Βιέννης. Τακτική συνεργάτιδα του Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ, η Μπάλτσα έχει επίσης τιμήσει με τις ερμηνείες της τις σκηνές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, της Σκάλας του Μιλάνου, του Κόβεντ Γκάρντεν και της Όπερας του Παρισιού, με ένα ρεπερτόριο που κυμαίνεται από έργα του Μότσαρτ και του Ροσσίνι ως εκείνα του Βέρντι, του Μπελλίνι και του Στράους.

Γιορτή-ορόσημο της παγκόσμιας οπερατικής κοινότητας

Η δημιουργικότητα και η ζωντάνια της αμερικανικής οπερατικής σκηνής -που εξελίσσεται αδιάλειπτα σε ένα τοπίο γεμάτο προκλήσεις- έλαμψαν σε μια χρονιά στην οποία ξεχώρισαν τα αμερικανικά λυρικά θέατρα και οι Αμερικανοί καλλιτέχνες.

Το καινοτόμο Ινστιτούτο Λίντα και Μιτς Χαρτ για Γυναίκες Αρχιμουσικούς (Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors) της Όπερας του Ντάλλας, το οποίο ιδρύθηκε με στόχο την αποκατάσταση της μη ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων στη μουσική διεύθυνση, και με αφορμή τη 10η επέτειο από την ίδρυσή του, έλαβε το «Βραβείο Ίσων Ευκαιριών και Αντικτύπου» (Equal Opportunities and Impact Award). Με υποψηφίους από σαράντα χώρες, παραμένει το μόνο πρόγραμμα στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της σταδιοδρομίας γυναικών αρχιμουσικών -υποστηρίζοντας την επιμόρφωσή τους, την παροχή καθοδήγησης και τη συνολική επαγγελματική τους ανάπτυξη στην όπερα-, με αποφοίτους που ήδη διευθύνουν παραγωγές και ορχήστρες σε όλον τον κόσμο. Το «Βραβείο Φιλανθρωπίας» (Philanthropy Award) απονεμήθηκε στον Tσαρλς Γκρέιαμ Μπέργουιντ (C. Graham Berwind III) σε ένδειξη τιμής στη ζωογόνο γενναιοδωρία και το όραμά του. Ο εξέχων αυτός Αμερικανός προστάτης των τεχνών είναι γνωστός για τις προσπάθειές του να προωθήσει την ισότιμη μεταχείριση και ανάπτυξη των καλλιτεχνών μέσα από την παροχή εκτεταμένης και διαρκούς υποστήριξης στον οργανισμό OPERA America, καθώς και σε άλλους σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, του Κάρνεγκι Χολ και του Dramatists Guild Foundation. Ο Αμερικανός μπασοβαρύτονος Νίκολας Μπράουνλη (Nicholas Brownlee), νικητής του Βραβείου Ρίτσαρντ Τάκερ 2025, έλαβε το «Βραβείο 'Ανδρα Ερμηνευτή» (Male Singer) για ένα σύνολο ερμηνειών του, μεταξύ των οποίων ως Μάκβεθ και Αμφόρτας στην Όπερα της Φρανκφούρτης, καθώς και ως Βόταν στο Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ στην Όπερα του Παρισιού. Ο Μπράουνλη γοήτευσε το κοινό της τελετής ερμηνεύοντας το «Te Deum» του Σκάρπια από την Τόσκα.

Το νεοσύστατο «Βραβείο Μουσικού Θεάτρου» (Musical Theatre) απονεμήθηκε και αυτό σε έναν αμερικανικό οργανισμό - το Φεστιβάλ Γκλίμμεργκλας (Glimmerglass Festival) για την πρόσφατη παραγωγή του μιούζικαλ Κυριακή στο πάρκο με τον Τζωρτζ (Sunday in the Park with George) του Σόντχαϊμ, σε σκηνοθεσία Ήθαν Χερντ (Ethan Heard).

Στην Τσεχία δόθηκαν δύο από τα πιο σημαντικά βραβεία: το βραβείο για το καλύτερο «Φεστιβάλ της Χρονιάς» (Festival of the Year) -μια κατηγορία που χορηγήθηκε από τη River Global-απονεμήθηκε στο Φεστιβάλ Γιάνατσεκ του Μπρνο (Janáček Festival Brno), ενώ το «Βραβείο Καλύτερης Νέας Παραγωγής» (New Production) απονεμήθηκε στην παραγωγή της όπερας του Λέος Γιάνατσεκ (Leoš Janáček) «Οι περιπέτειες του κυρίου Μπρόουτσεκ», σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Κάρσεν (Robert Carsen), η οποία παρουσιάστηκε στο εν λόγω Φεστιβάλ, ως συμπαραγωγή μεταξύ του Εθνικού Θεάτρου του Μπρνο, της Κρατικής Όπερας του Βερολίνου και του Βασιλικού Θεάτρου της Μαδρίτης.

Στην κατηγορία «Rediscovered Work» (Εκ νέου ανακάλυψη έργου), η οποία αποδίδει φόρο τιμής σε χαμένους ή και ξεχασμένους θησαυρούς που επανήλθαν στη σκηνή την τελευταία χρονιά, τιμήθηκε το έργο του Μπαλντασσάρε Γκαλούππι (Baldassare Galuppi) «Η αντρογυναίκα» (L'uomo femina, 1762). Πρόκειται για μια εντυπωσιακά μοντέρνα εξερεύνηση των παραδοσιακών φυλετικών ρόλων που αναβίωσε η Όπερα της Ντιζόν σε συμπαραγωγή με τους οργανισμούς Le PoèmeHarmonique, Théâtre de Caen και Château de Versailles Spectacles.

Ο γαλλικός φορέας Château de Versailles Spectacles συγκαταλέχθηκε στους μεγάλους νικητές της βραδιάς λαμβάνονταςτο «Βραβείο Ηχογράφησης Ολόκληρης Όπερας» (Complete Opera Recording) για την ηχογράφηση της τραγωδίας 'Ατυς (Atys) του Λυλλύ (J.-B. Lully) υπό τη μουσική διεύθυνση του Λεονάρντο Γκαρθία Αλαρκόν (Leonardo García Alarcón). Το «Βραβείο Ηχογράφησης Σόλο Ρεσιτάλ» απονεμήθηκε στη μεσόφωνο 'Ανν Χάλλενμπεργκ (Ann Hallenberg) -η οποία βραβεύεται για τρίτη φορά από τα Διεθνή Βραβεία Όπερας- για την ηχογράφηση των αριών του Γκλουκ (Gluck) με το σύνολο The Mozartists από τη δισκογραφική εταιρεία Signum. Το βραβείο παρέλαβαν ο αρχιμουσικός Ίαν Πέιτζ (Ian Page) και η Ντέμπη Κόουτς (Debbie Coates), Chief Executive του συνόλου The Mozartists.

Το Βραβείο για την καλύτερη «Παγκόσμια Πρεμιέρα» (World Premiere) τιμά τη ζωτικότητα της σύγχρονης όπερας. Μάλιστα, επειδή η υπό εξέταση καλλιτεχνική περίοδος αποδείχθηκε εξαιρετικά πλούσια στην παραγωγή νέων έργων, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει τη λίστα των υποψήφιων βραβείων σε δέκα, για να τονίσει την αξία της όπερας ως μιας ζωντανής μορφής τέχνης που εξελίσσεται διαρκώς. Νικητής στην κατηγορία αυτή ήταν το έργο «Festen» από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, σε μουσική Μαρκ-'Αντονυ Τέρνεϊτζ (Mark-Anthony Turnage) και λιμπρέτο Λη Χωλ (Lee Hall) -βασισμένο στην ομώνυμη δανέζικη ταινία που εγκαινίασε το αβαντγκάρντ κίνημα «Δόγμα 95»-, ως ένα εξαιρετικό δείγμα της δημιουργικής φιλοδοξίας που καθοδηγεί τη σύγχρονη όπερα. Ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα Μάθιου Λοτζ (Matthew Lodge) απένειμε το βραβείο στον Κόρμακ Σιμς (Cormac Simms), Διοικητικό Διευθυντή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου.

Στην τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων Όπερας τιμήθηκαν επίσης πολλοί καλλιτέχνες που ξεχώρισαν για τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές επιδόσεις. Ο μουσικός διευθυντής της Όπερας Λα Μονναί των Βρυξελλών Αλαίν Αλτίνογλου (Alain Altinoglu) ανακηρύχθηκε «Αρχιμουσικός της Χρονιάς» (Conductor of theYear), ενώ το «Βραβείο για την Καλύτερη Ερμηνεύτρια» (FemaleSinger) απονεμήθηκε στην Ασμίκ Γκριγκοριάν (AsmikGrigorian), που την περασμένη καλλιτεχνική περίοδο ερμήνευσε εκπληκτικά και τις τρεις ηρωίδες του Τρίπτυχου (Il trittico) του Πουτσίνι στην Όπερα του Παρισιού, ενώ καταχειροκροτήθηκε και για την ερμηνεία της ως Σαλώμη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ο Κλάους Γκουτ (Claus Guth), που κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής με την τολμηρή σκηνοθεσία που υπέγραψε για τη «Σαλώμη» (Salome) στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, έλαβε το Βραβείο Σκηνοθέτη της Χρονιάς (Director of the Year). Το Βραβείο Σχεδιαστή της Χρονίας (Designer of the Year) απονεμήθηκε στον Πάολο Φαντίν (Paolo Fantin), ο οποίος εγκωμιάστηκε για τα ευφάνταστα σκηνικά του σε καινούριες παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης της πρεμιέρας της όπερας «Το όνομα του ρόδου» (Il nome della rosa) στη Σκάλα του Μιλάνου.

Το «Βραβείο Ανερχόμενου Πρωταγωνιστή» (Rising Star) δόθηκε σε δύο εξαιρετικούς νέους τραγουδιστές: τον Χιου Κάττινγκ (Hugh Cutting), έναν καλλιτέχνη του προγράμματος BBC New Generation και πρώτο κόντρα-τενόρο που κέρδισε το Βραβείο Κάθλην Φέρριερ (Kathleen Ferrier Award), και τη Γαλλίδα μεσόφωνο Αντέλ Σαρβέ (Adèle Charvet), για μια ρηξικέλευθη καλλιτεχνική περίοδο που συμπεριλάμβανε τα ντεμπούτα της στους ρόλους του Αριοδάντη, της Κάρμεν και της Σαρλότ στον «Βέρθερο».

Εκτός από τα καλλιτεχνικά και δημιουργικά ταλέντα, τα Βραβεία Όπερας έχουν στόχο να τιμήσουν και τον κρίσιμο ρόλο ηγετικών φυσιογνωμιών στον χώρο της όπερας. Έτσι, το φετινό «Βραβείο Χρηστής Διακυβέρνησης και Ηγεσίας στον Χώρο της Όπερας» (Good Governance Award for Leadership in Opera) απονεμήθηκε στον 'Αντονυ Φρόυντ (Anthony Freud), αναγνωρίζοντας την εξέχουσα τριακονταετή του συνεισφορά στην παγκόσμια βιομηχανία της όπερας. Ο Φρόυντ έχει ηγηθεί μεγάλων λυρικών θεάτρων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Όπερας της Ουαλίας, της Μεγάλης Όπερας του Χιούστον και της Λυρικής Όπερας του Σικάγου. Όντας το μοναδικό άτομο που έχει καταφέρει να αναλάβει τα ηνία τόσο της Opera Europa όσο και της Opera America, η στρατηγική και οραματική του ηγεσία έχει κυριολεκτικά διαμορφώσει το διεθνές οπερατικό τοπίο.

Τα Διεθνή Βραβεία Όπερας αναγνωρίζουν επίσης οργανισμούς που αγωνίζονται να εφαρμόσουν καινοτόμες και προοδευτικές περιβαλλοντικές πολιτικές. Από μια εντυπωσιακή λίστα φιναλίστ, το Θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης (Teatro Real) ξεχώρισε λαμβάνοντας το «Βραβείο Βιωσιμότητας» (Sustainability Award)ως το πρώτο ιστορικό κτίριο όπερας στον κόσμο που εγκατέστησε στέγη με φωτοβολταϊκά -στην οποία μπορεί κανείς και να περπατήσει- και η οποία παράγει καθαρή ενέργεια.

Τα βραβεία, εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά

Η λίστα με τους επικρατέστερους υποψηφίους, η οποία βασίστηκε σε ένα σύνολο 14.000 υποψηφιοτήτων που πρότειναν λάτρεις της όπερας από όλον τον κόσμο, συγκροτήθηκε από μια διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από καλλιτέχνες και κριτικούς όπερας, καθώς και στελέχη διοίκησης οργανισμών που ασχολούνται με την όπερα, από είκοσι χώρες, υπό την προεδρία του Τχων 'Αλλισον (John Allison), αρχισυντάκτη του περιοδικού Opera with Opera News και κριτικού κλασικής μουσικής στην εφημερίδα The DailyTelegraph. Οι νικητές όλων των κατηγοριών, εκτός από εκείνη του Βραβείου Αναγνωστών, επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι νικητές έλαβαν ένα υψηλής συμβολικής αξίας βραβείο, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είναι εμπνευσμένο από τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σχέδιό του βασίζεται σε ένα μοναδικό γλυπτό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που βρέθηκε στις Κυκλάδες και απεικονίζει μια κομψή φιγούρα σε σχήμα βιολιού. Το βραβείο έχει κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθενται τα πρωτότυπα αγαλματίδια. Κάθε αντίγραφο έχει δημιουργηθεί από μάρμαρο στο οποίο επικολλήθηκε μια ειδικά προσαρμοσμένη πλακέτα για τα International Opera Awards.

«Η παρουσία μου στην Αθήνα για τα Διεθνή Βραβεία Όπερας είναι μια υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός είναι τόσο εγχώριος όσο και παγκόσμιος», δήλωσε ο Τζων 'Αλλισον, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. «Η ελληνική μυθολογία ήταν μια από τις ιδρυτικές αρχές της όπερας -που πια, μετά από περισσότερα από τετρακόσια χρόνια, αποτελεί μια από τις κατεξοχήν διεθνείς μορφές τέχνης- και απόψε γιορτάσαμε τα Διεθνή Βραβεία της Όπερας ακούγοντας σύγχρονα ελληνικά έργα. Αυτό το πλαίσιο αρμόζει στον εορτασμό της οπερατικής αριστείας από όλον τον κόσμο για την περίοδο 2024/25, και χαίρομαι που έχουμε τόσο πολλούς εξαιρετικούς νικητές», κατέληξε.

2025 INTERNATIONAL OPERA AWARDS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ



ΑΡΧΙΣΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αλαίν Αλτίνογλου (Alain Altinoglu)

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Πάολο Φαντίν (Paolo Fantin)

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Κλάους Γκουτ (Claus Guth)

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Ινστιτούτο Λίντα και Μιτς Χαρτ για Γυναίκες Αρχιμουσικούς της Όπερας του Ντάλλας (Dallas Opera: Linda and Mitch Hart Institute for Women Conductors)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ

Ασμίκ Γκριγκοριάν (Asmik Grigorian)

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Φεστιβάλ Γιάνατσεκ του Μπρνο (JanáčekFestival Brno)

ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

'Αντονυ Φρόυντ (Anthony Freud)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αγνή Μπάλτσα

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ

Νίκολας Μπράουνλη (Nicholas Brownlee)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ)

«Κυριακή στο πάρκο με τον Τζωρτζ», Φεστιβάλ Γκλίμμεργκλας (Sunday in the Park with George, Glimmerglass Festival)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

«Οι περιπέτειες του κυρίου Μπρόουτσεκ», Εθνικό Θέατρο του Μπρνο, Κρατική Όπερα του Βερολίνου και Βασιλικό Θέατρο της Μαδρίτης, Ρόμπερτ Κάρσεν (The Excursions of Mr Brouček (National Theatre Brno & Staatsoper Berlin/Teatro Real/Robert Carsen)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 2025

MusikTheater an der Wien

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Tσαρλς Γκρέιαμ Μπέργουιντ (C. Graham Berwind III)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ - OPERA MAGAZINE WITH OPERA NEWS

Μαρίνα Ρεμπέκα (Marina Rebeka), υψίφωνος

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΠΕΡΑ

Λυλλύ: 'Ατυς (Lully: Atys, Château de Versailles Spectacles)

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΣΟΛΟ ΡΕΣΙΤΑΛ

'Ανν Χάλλενμπεργκ & The Mozartists: 'Αριες του Γκλουκ (Ann Hallenberg & The Mozartists: Gluck Arias, Signum)

REDISCOVERED WORK

(EΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΥ)

«Η αντρογυναίκα» , Όπερα της Ντιζόν (Galuppi: L'uomo femina, Opéra de Dijon)

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Αντέλ Σαρβέ (Adèle Charvet), μεσόφωνος

Χιου Κάττινγκ (Hugh Cutting), κόντρα-τενόρος

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Θέατρο Ρεάλ της Μαδρίτης (Teatro Real Madrid)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Μαρκ-'Αντονυ Τέρνεϊτζ/Λη Χωλ: «Festen», Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (Turnage/Hall: Festen, The Royal Opera)



Η τελετή της 12ης διοργάνωσης των Διεθνών Βραβείων Όπερας υλοποιήθηκε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ και μεταδόθηκε ζωντανά διεθνώς από το OperaVision. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο παρουσιαστής του BBC, Πέτροκ Τρελώνυ (Petroc Trelawny).

