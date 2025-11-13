Το καλοκαίρι του 2023, ένας πελάτης εμφανίστηκε στη γνωστή γκαλερί W&K στη Βιέννη, ζητώντας να πουλήσει έναν πίνακα του Γκούσταβ Κλιμτ. Ο διευθυντής της γκαλερί, Έμπι Κολμπάχερ, ειδικός στο έργο του σημαντικού Αυστριακού καλλιτέχνη, αντιλήφθηκε γρήγορα τη σπουδαιότητα του πίνακα που του παρουσιάστηκε.

Ο πίνακας αφορούσε το πορτρέτο του Ουίλιαμ Νίι Νορτέι Ντογουόνα, Αφρικανού πρίγκιπα από τη βασιλική οικογένεια της φυλής Όσου της σημερινής Γκάνας. Το έργο, φιλοτεχνημένο το 1897, είχε χαθεί για τουλάχιστον ογδόντα χρόνια και απεικόνιζε τον πρίγκιπα που είχε γνωρίσει ο Κλιμτ σε αποικιακή έκθεση στη Βιέννη.

Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το πορτρέτο ανήκε στην εβραϊκή οικογένεια Κλάιν, που το απέκτησε μετά τον θάνατο του Κλιμτ το 1918. Με την άνοδο του ναζισμού, ο πίνακας μεταφέρθηκε στην Ουγγαρία για ασφάλεια, αλλά μετά το 1949 και την εγκαθίδρυση κομμουνιστικού καθεστώτος, οι προσπάθειες επιστροφής του απέβησαν άκαρπες.

Με τα χρόνια, το έργο ξεχάστηκε και άλλαξε τέσσερις φορές ιδιοκτήτη μεταξύ 1988 και 2023. Ο τελευταίος κάτοχος προσέγγισε τη γκαλερί W&K, ζητώντας πιστοποίηση αυθεντικότητας.

Ο Κολμπάχερ τόνισε ότι ήταν απαραίτητη η πλήρης διαλεύκανση της προέλευσης του πίνακα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μετά τη χορήγηση άδειας εξαγωγής από την Ουγγαρία, ο πίνακας μεταφέρθηκε στην Αυστρία για αξιολόγηση. Ο ειδικός Άλφρεντ Βάιντινγκερ επικύρωσε την αυθεντικότητά του και ανέλυσε τη διαδρομή του έργου.

Σύμφωνα με τον Βάιντινγκερ, το πορτρέτο «κατέχει κεντρική θέση στην εξέλιξη» του Κλιμτ, καθώς τα λουλουδάτα στοιχεία του σηματοδοτούν μια μεταβατική φάση στην καλλιτεχνική του γλώσσα. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στη λεπτομερή απεικόνιση του προσώπου και το σχεδόν εξπρεσιονιστικό φόντο χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο.

Όπως επισημαίνει ο Κολμπάχερ, πρόκειται για έναν από τους σπάνιους πίνακες μεγάλου Ευρωπαίου ζωγράφου που απεικονίζουν Αφρικανό. Ο ίδιος εκτιμά πως ο Κλιμτ έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση για τον πρίγκιπα, κάτι που αποτυπώνεται στα αφρικανικά διακοσμητικά μοτίβα του έργου.

Το 1897, ο πρίγκιπας ηγήθηκε αντιπροσωπείας 120 ατόμων που συμμετείχαν σε έκθεση αναπαράστασης αφρικανικών χωριών, προσελκύοντας έως και 10.000 επισκέπτες καθημερινά. Οι Βιεννέζοι αστοί, όπως αναφέρει ο Βάιντινγκερ, τους υποδέχθηκαν θερμά, σε αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις.

Η αρχική ιδιοκτήτρια του πίνακα, Ερνεστίν Κλάιν, πέθανε το 1973 και οι κληρονόμοι της κατέληξαν σε εμπιστευτική συμφωνία με τον σημερινό ιδιοκτήτη. Η υπηρεσία ιστορικών μνημείων της Αυστρίας ενέκρινε την εξαγωγή του έργου, ωστόσο η ουγγρική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, θεωρώντας πως η άδεια δεν ισχύει και ζητώντας την επιστροφή του πίνακα.

Ο Κολμπάχερ υποστηρίζει ότι η εκχώρηση καλύπτεται από τις Αρχές της Ουάσινγκτον του 1998, που ορίζουν το πλαίσιο για την επιστροφή κλεμμένων έργων τέχνης στους απογόνους των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Οι εισαγγελικές αρχές της Αυστρίας επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν διαταγή κατάσχεσης του πίνακα από την πλευρά της Ουγγαρίας.

Πηγή: skai.gr

