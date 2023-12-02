Θεατρικά κοστούμια, μακιγιάζ, φωτισμοί, συμβολικά αντικείμενα και δημοφιλείς λυρικοί ερμηνευτές, όπως η υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο βαθύφωνος Χριστόφορος Σταμπόγλης, αναδημιουργούν το οπερατικό κύκνειο άσμα του Μότσαρτ στον "Μαγικό Αυλό" δίνοντας έναν τόνο πνευματικότητας αλλά και παραμυθιού στις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων.

Η παράσταση "Μαγικός Αυλός" της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα πραγματοποιηθεί 21 και 22 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, σε σκηνοθετική επιμέλεια Ισίδωρου Σιδέρη και μουσική διεύθυνση Κάτιας Μολφέση.

Μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί και τραγουδιστές θα συμπράξουν επί σκηνής υπηρετώντας θεαματικά τη δραματουργία.

Σύμφωνα με την παραγωγή, η διαχρονική απήχηση του "Μαγικού Αυλού" του Μότσαρτ οφείλεται φυσικά στην τελειότητα και εκφραστικότητα της μουσικής του που εμπεριέχει όλη την γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων με τη μουσική να ίπταται πάνω από αυτά αγγίζοντας το θείο, όπως έχει λεχθεί.

Σοβαρό μερίδιο όμως στην τεράστια επιτυχία που διαχρονικά γνωρίζει το έργο, οφείλεται στο νοηματικό περιεχόμενο του λιμπρέτου που υπογράφει ο πολυσχιδής Γερμανός (ηθοποιός, δραματουργός, τραγουδιστής και συνθέτης) Εμάνουελ Σικανέντερ - ο οποίος είχε επίσης εργαστεί με τον Χάιντν, τον Σαλιέρι και τον Μπετόβεν.

Το λιμπρέτο, με γλαφυρό, συμβολικό τρόπο, εκφράζει τα πάντα επίκαιρα ανθρωπιστικά ιδεώδη του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ είναι ο συνθέτης που με τον "Μαγικό Αυλό" προσγειώνει το παραμύθι στην πραγματικότητα.

ΣΟΛΙΣΤ



Χριστίνα Πουλίτση, Βασίλισσα

Χρύσα Μαλιαμάνη, Παμίνα

Γιάννης Καλύβας, Ταμίνο

Μάριος Σαραντίδης, Παπαγκένο

Μιράντα Μακρυνιώτη, Παπαγκένα

Χριστόφορος Σταμπόγλης, Ζαράστρο

Βάσια Αλάτη, μία από τις τρεις κυρίες

Άρτεμις Μπόγρη, μία από τις τρεις κυρίες

Χρυσάνθη Σπιτάδη, μία από τις τρεις κυρίες

Νίκος Στεφάνου, Μονόστατος

Γιάννης Σελητσανιώτης, Ιερέας / Β’ Ιερέας / Αρματωμένος

Ανδρέας Καραούλης, Β’ Αρματωμένος / Α’ Ιερέας

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κάτια Μολφέση

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ισίδωρος Σιδέρης, σκηνοθεσία

Γιάννης Κατρανίτσας, σκηνογράφος - ενδυματολόγος

Διονύσης Τσαφταρίδης, χορογράφος

Κώστας Μπλουγουράς, φωτισμοί



Δημήτρης Γιάκας, μουσική προετοιμασία

Ελένη Νικολαΐδη, μουσική προετοιμασία



Χορωδία της Ε.Ρ.Τ., διδασκαλία - διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Χορωδία Δήμου Αθηναίων, διδασκαλία - διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.