Εάν ο Gene Wilder είναι ο all-time-classic Willy Wonka και ο Johnny Depp η «μπαρτονική» εκδοχή του χαρακτήρα, τότε ο Timothée Chalamet είναι δικαίως η νεαρή εκδοχή του διάσημου σοκολατοποιού! Στο απόγειο της καριέρας του, τη στιγμή που είναι ένα από τα πιο hot ονόματα της γενιάς του, ο Chalamet καλείται να ερμηνεύσει τον νεαρό Willy Wonka στο ξεκίνημά του.

Το παραμυθένιο μιούζικαλ φαντασίας «Wonka» σε σκηνοθεσία του Paul King -γνωστού για τις ταινίες «Paddington»– έρχεται στις αίθουσες στις 14 Δεκεμβρίου από την Tanweer με τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε ελληνική μεταγλώττιση. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ταινία πριν τα ανακαλύψετε στην σκοτεινή αίθουσα…

Πλοκή & Cast

Όταν ο αισιόδοξος και γεμάτος δέος Willy Wonka καταφθάνει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας, δεν έχει παρά μερικά κέρματα στην τσέπη του κι ένα καπέλο γεμάτο όνειρα, συμπεριλαμβανομένου του να ανοίξει το δικό του μαγαζί με σοκολάτες πλάι στους σπουδαιότερους σοκολατοποιούς του κόσμου. Αλλά σε αυτή τη μεγαλοπρεπή, αν όχι ανελέητη, πόλη, τα ελάχιστα χρήματα του Willy κάνουν φτερά γρήγορα, και καταλήγει σε ένα μονοπάτι γεμάτο κακουχίες, καθώς αναγκάζεται να δουλέψει σαν σκλάβος σε ένα πλυσταριό.

Το μέλλον του Willy διαγράφεται δυσοίωνο, ωστόσο το φρόνημά του παραμένει ακμαιότατο, παρά το γεγονός ότι η σοκολατοποιία είναι ένας κλάδος πολύ πιο σκληρός από αυτό που φαίνεται και η ευφυΐα του δεν τυχαίνει θερμής υποδοχής από το αδίστακτο Καρτέλ της Σοκολάτας, που θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την πελατεία δική του. Όμως, χάρη στη μοναδικότητά του και τις ιδιοφυείς ιδέες του και με τη βοήθεια μερικών εντυπωσιακών φίλων – ειδικά μιας πανέξυπνης ορφανής νεαρής που ακούει στο όνομα Noodle – ο Willy είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να αξιοποιήσει τα ταλέντα και το πείσμα του για να εκπληρώσει το όνειρο του. Μέσα από τη μαγευτικά λαχταριστή, καμιά φορά επικίνδυνη, αισιόδοξη περιπέτεια που θα ακολουθήσει, ο Willy ανακαλύπτει ότι, ενώ οι περισσότεροι στο διάβα του προτιμούν την απληστία από την καλοσύνη, κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Το μόνο που χρειάζεται είναι αγνή φαντασία…

