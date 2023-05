Will Ferrell: Θα υποδυθεί τον προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου και αθλητικό σχολιαστή, Τζον Μάντεν

Ο Γουίλ Φέρελ ετοιμάζεται να υποδυθεί τον προπονητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου και αθλητικό σχολιαστή στο πρωτάθλημα της National Football League, Τζον Μάντεν. Η Amazon και η MGM αναπτύσσουν τη βιογραφική ταινία με τίτλο «Madden» που θα παρουσιάζει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της NFL, σύμφωνα με το «Deadline».



Ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, θα σκηνοθετήσει την ταινία και επίσης συνυπογράφει το σενάριο με τον Κάμπρον Κλαρκ. Το σενάριο ήταν στο στάδιο της επανεγγραφής, αλλά διακόπηκε λόγω της απεργίας των σεναριογράφων στις ΗΠΑ.

